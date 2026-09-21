Siracusa, Andrea Breci non ce l’ha fatta: diagnosticata la morte cerebrale

Cronaca · Aveva 38 anni

Una settimana di apprensione e speranza, poi la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. È stata diagnosticata la morte cerebrale di Andrea Breci, il 38enne siracusano rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale del 13 settembre scorso, mentre era diretto a Enna per partecipare a un raduno regionale degli osservatori arbitrali.

Subito dopo l’impatto, Breci era stato soccorso e trasportato all’ospedale San Marco di Catania. Le sue condizioni erano apparse critiche fin dai primi momenti e, per sette giorni, familiari, amici e colleghi hanno seguito con apprensione l’evolversi del quadro clinico. Oggi, a una settimana dall’incidente, è arrivata la diagnosi di morte cerebrale.

Andrea era osservatore arbitrale e responsabile della pagina social della sezione di Siracusa dell’Associazione Italiana Arbitri. Proprio per prendere parte a un appuntamento legato alla sua attività associativa stava raggiungendo Enna quando si è verificato l’incidente.

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La notizia del grave sinistro aveva scosso il mondo arbitrale siciliano. Il raduno regionale era stato interrotto e, nei giorni successivi, numerosi messaggi di vicinanza erano stati rivolti ad Andrea e alla sua famiglia. Anche la sezione siracusana dell’AIA si era stretta attorno al proprio associato, nella speranza che potesse superare le conseguenze dell’impatto.