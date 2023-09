Siracusa, Angelo Taraborrelli si dimette: Massimo Nicolazzi nuovo presidente del Cda di Isab

Isab S.r.l., controllata al 100% da G.O.I. Energy S.r.l., comunica che in data odierna l’assemblea dei soci ha nominato Massimo Nicolazzi, già consigliere di amministrazione della società e docente di Economia delle Fonti Energetiche all’Università di Torino, nuovo presidente del consiglio di amministrazione in sostituzione di Angelo Mario Taraborrelli che ha rassegnato le dimissioni dal ruolo per motivi personali.

Nella stessa seduta consigliare Bruno Martino, attuale direttore generale, è stato altresì nominato quale amministratore e al medesimo sono state conferite talune deleghe dal consiglio di amministrazione. Isab formula i più sentiti ringraziamenti ad Angelo Mario Taraborrelli per il prezioso contributo prestato alla società.