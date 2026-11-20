Politica · Fratelli d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo la replica di Antonio Annino, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, a Vincenzo Vinciullo.

“Professore, la ringrazio per avermi definito un suo brillante ex alunno. Mi permetta di dirle che stavolta fa finta di non capire. Cannata ha rilanciato con un confronto tre contro uno. Si è detto pronto a confrontarsi con lei, Giuseppe Carta e il sindaco Francesco Italia, tutti e tre insieme. Lei, che aveva lanciato la sfida, a quel punto ha annunciato che non intende più proseguire. Quindi chi ha paura del confronto ed è fuggito è proprio Lei.

Quanto alla solidarietà, può risparmiarsela. Sono stato io a dare la mia disponibilità, e l’ho fatto volentieri. Lei aveva già fatto perdere fin troppo tempo a Cannata, che ha questioni più importanti di cui occuparsi. Io, invece, un po’ di tempo glielo dedico volentieri. Se vuole davvero un confronto televisivo con me, sono pronto.

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Vinciullo dice che il confronto si fa guardandosi negli occhi. Da quale pulpito viene la predica. Giuseppe Carta dov’è finito? Cannata gli ha risposto e ha invitato anche lui. Carta, invece, da oltre un anno batte in ritirata ogni volta che gli chiedo di tornare a confrontarsi con me.

L’unica volta che ci siamo misurati direttamente è stata in Consiglio comunale a Melilli, sul TMB. Ne è uscito con le ossa rotte. Pochi giorni dopo, in conferenza stampa, ho messo sul tavolo le delibere e le domande sulla scelta dei terreni. Da allora l’ho chiamato in causa più volte, anche pubblicamente. Sulle mie contestazioni, silenzio. A un nuovo faccia a faccia, mai un sì. Carta, se da oltre un anno scappi dal confronto con me, figuriamoci se avrai il coraggio di sederti davanti a Cannata.

Tra una lezione di coraggio e l’altra, Vinciullo chieda a Carta di rispondere delle scelte della sua amministrazione. Dal TMB alle procedure di assunzione. E mentre lui prova a spostare il discorso su Canicattini, c’è una vicenda su cui tornerò pubblicamente, atti alla mano.

Ad Augusta, a mio giudizio, siamo di fronte all’ennesima speculazione edilizia di famiglia. Un’operazione enorme. La stampa locale ha già parlato dei terreni di contrada Granatello, vicino all’ospedale. Ci penso io a rinfrescare la memoria, carte alla mano. Dalle visure catastali il terreno risulta intestato al marito della sorella del deputato Giuseppe Carta. Dagli atti che ho raccolto risulta una richiesta di cambio di destinazione d’uso. Sempre il solito giochetto. Si chiede di cambiare la destinazione del terreno e poi si va a vedere quali vincoli rischiano di saltare.

Quando si parla di Carta, in pochi hanno il coraggio di fare domande. E quando qualcuno le fa, Carta si eclissa. È da codardi fare il gradasso a distanza e sparire quando arriva il momento di rispondere.

Guarda caso, Augusta è anche il comune in cui ricadono tutte e tre le proposte per il nuovo sito del TMB, riportate nel verbale della SRR del 21 maggio. Sono due vicende distinte, nello stesso comune. Su entrambe i cittadini hanno diritto di sapere che cosa si sta decidendo.

Vinciullo, la sua solidarietà la tenga per Carta. Se vuole guardarmi negli occhi, io ci sono. Se vuole continuare a fare il valletto di Carta, almeno ci risparmi le lezioni di coraggio”.