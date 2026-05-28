Siracusa, annullata la “Giò Art”

Annullata la “Giò Art”, la manifestazione prevista per domani mattina a partire dalle 9 in piazza Adda a Siracusa. L’evento, promosso con il coinvolgimento delle scuole superiori del territorio siracusano e della provincia, non si svolgerà a causa di criticità legate all’ordine pubblico.

L’iniziativa avrebbe riunito studenti, artisti emergenti, giovani musicisti e dj set in una mattinata all’insegna della creatività, della musica e della condivisione, trasformando i Villini in uno spazio dedicato all’espressione artistica giovanile.

A esprimere rammarico per l’annullamento è Alessandro Drago, presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa, che sottolinea però come la decisione sia stata presa mettendo al primo posto la tutela dei partecipanti.