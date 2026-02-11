Siracusa, annullato il verbale della Municipale sul volantinaggio in piazza Santa Lucia

“Dopo un’attenta e necessaria verifica, è stato disposto l’annullamento in autotutela del verbale per volantinaggio elevato in piazza Santa Lucia lo scorso 8 febbraio”. ​Lo comunica l’assessore alla Polizia municipale di Siracusa, Sergio Imbrò, che spiega: “È stato rilevato un inesatto riferimento alla fattispecie da contestare, che non poteva essere quella prevista dall’articolo 23 del Codice della strada bensì l’articolo 16, comma 2, del “Regolamento comunale per la tutela del decoro urbano e dell’igiene ambientale”, attualmente in vigore. Quest’ultimo prevede, per la distribuzione di materiale informativo di natura politica o sindacale, una specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione al fine di salvaguardare la pulizia e il decoro degli spazi pubblici”.

​Conclude l’assessore Imbrò: “È chiaro che non vi è, e non può esserci, in nessuna lettura, alcuna volontà politica di ostacolare o limitare le attività di propaganda regolarmente condotte. Appare peraltro poco realistico immaginare che un assessore o un sindaco si mettano a controllare direttamente, e tutti i giorni, i verbali della Municipale. Ribadisco, con l’occasione, massima fiducia nell’operato quotidiano della Polizia municipale, che ringrazio per l’impegno profuso su tutti i fronti”.