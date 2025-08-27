Siracusa, ansia per l’arcivescovo emerito Costanzo: ricoverato in terapia intensiva dopo una caduta

Momenti di grande apprensione per la comunità ecclesiale siracusana. L’arcivescovo emerito di Siracusa, mons. Giuseppe Costanzo, ha avuto un grave malore ed è stato trasferito all’ospedale Umberto I. I sanitari, valutata la gravità della situazione, hanno disposto il ricovero in terapia intensiva. Le condizioni del presule sono monitorate costantemente dal personale medico e la prognosi riservata. Ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute sono attesi nelle prossime ore, mentre l’arcivescovo mons. Francesco Lomanto invita i fedeli a stargli vicino in questo momento di preghiera.

Mons. Giuseppe Costanzo è nato a Carruba di Riposto, diocesi di Acireale, il 2 gennaio 1933; ordinato presbitero il 15 agosto 1955; professore di Esegesi e Lingue bibliche; eletto alla Chiesa titolare di Mazaca e Vescovo Ausiliare di Acireale il 21 febbraio 1976; già Rettore del Seminario di Acireale; ordinato Vescovo il 4 aprile 1976; Assistente Generale dell’ACI dal 1978 al 1982.





Nel 1982 Giovanni Paolo II lo nominò Vescovo di Nola, dove rimase per sette anni, fino alla sua promozione ad Arcivescovo Metropolita di Siracusa dal 7 dicembre 1989 al 12 settembre 2008, quando ha lasciato la guida pastorale della diocesi per raggiunti limiti di età.

Mons. Costanzo ha realizzato il completamento della costruzione del Santuario della Madonna delle Lacrime, consacrato da Papa Giovanni Paolo II il 6 novembre del 1994.

Ha incoraggiato la devozione alla Madonna delle Lacrime ed ha indetto, nel 2003, un ‘Anno mariano’ in occasione del 50° anniversario della lacrimazione della Madonna a Siracusa. Ha promosso il culto a Santa Lucia, Patrona di Siracusa. Nel 2004 ha indetto un ‘Anno luciano’ in occasione del 1700° anniversario del martirio di Santa Lucia. In questo stesso anno ha chiesto ed ottenuto dal Patriarca di Venezia la concessione del corpo di Santa Lucia per alcuni giorni in occasione della festa di dicembre. Nel 2005, in occasione del suo 50° giubileo sacerdotale, ha indetto, unitamente all’ ‘Anno Eucaristico’, un ‘Anno vocazionale’.