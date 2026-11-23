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Giovedì 3 dicembre 2026, alle 17.30, la Sala Borsellino di Palazzo Vermexio, a Siracusa, ospiterà la presentazione del volume Siracusa fra età arcaica e classica. Forme di mobilità, dinamiche sociali, paesaggi (Edizioni Tored, 2026), di Valentina Mignosa, ricercatrice in Storia greca presso l’Università Ca’ Foscari Venezia.

A presentare il libro, in conversazione con l’autrice, saranno Lorenzo Guzzardi, archeologo e direttore scientifico del Ventennale UNESCO Siracusa, e Alessandra Inglese, professoressa di Storia greca all’Università di Roma Tor Vergata.

Il libro ripercorre la storia di Siracusa dalla fondazione, alla fine dell’VIII secolo a.C., alla morte di Dionisio I, nel 367 a.C., attraverso le vicende delle persone che la abitarono. L’arrivo di nuovi abitanti, le partenze, i ritorni e i trasferimenti imposti dai governanti contribuirono a trasformare la città. Come cambiavano i rapporti fra gli abitanti? Chi poteva diventare cittadino? Dove si stabilivano i nuovi arrivati? Attraverso i racconti degli autori antichi, le iscrizioni e le testimonianze archeologiche, il volume cerca risposte a queste domande, collegando la storia delle persone a quella dei luoghi in cui vivevano.

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L’incontro è promosso dalla Città di Siracusa, con il patrocinio del Comune, e dal progetto TES – Tracing Eastern Sicily’s Networks (XI–V centuries BCE), Università Ca’ Foscari Venezia, di cui Valentina Mignosa è responsabile scientifica.