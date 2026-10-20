Siracusa, Antonella Fucile è la nuova presidente della Consulta femminile

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Video · l'elezione

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Antonella Fucile è la nuova presidente della Consulta femminile comunale di Siracusa. L’elezione si è svolta oggi pomeriggio durante la prima assemblea pubblica, nell’aula consiliare “Elio Vittorini” di Palazzo del Senato, in piazza Duomo.

Le candidate erano due: Antonella Fucile, in rappresentanza del Partito democratico, e Maria Mazzeo, che fa parte di diritto della Consulta in quanto ex presidente. Vicepresidente è stata eletta Teresina Peluso.

L’esecutivo

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L’assemblea ha eletto anche l’esecutivo, che sarà composto da:

-Adriana Drago (Cgil);

-Rita Mizzi (Anolf);

-Franca Mandanici (ex presidente);

-Adriana Canclini (Anpi);

-Maria Ubbriaco (Cisl Scuola Ragusa Siracusa);

-Samanta Ponzio (WonderSammy);

-Tecla Genova (Asd Prototipi);

-Valeria Pagano (Il Fornello Club Siracusa).