Siracusa, Antonella Fucile è la nuova presidente della Consulta femminile

Antonella Fucile è la nuova presidente della Consulta femminile comunale di Siracusa. L’elezione si è svolta oggi pomeriggio durante la prima assemblea pubblica, nell’aula consiliare “Elio Vittorini” di Palazzo del Senato, in piazza Duomo.
Le candidate erano due: Antonella Fucile, in rappresentanza del Partito democratico, e Maria Mazzeo, che fa parte di diritto della Consulta in quanto ex presidente. Vicepresidente è stata eletta Teresina Peluso.
L’esecutivo
L’assemblea ha eletto anche l’esecutivo, che sarà composto da:
-Adriana Drago (Cgil);
-Rita Mizzi (Anolf);
-Franca Mandanici (ex presidente);
-Adriana Canclini (Anpi);
-Maria Ubbriaco (Cisl Scuola Ragusa Siracusa);
-Samanta Ponzio (WonderSammy);
-Tecla Genova (Asd Prototipi);
-Valeria Pagano (Il Fornello Club Siracusa).