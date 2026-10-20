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Siracusa, Antonella Fucile è la nuova presidente della Consulta femminile

di Oriana Gionfriddo ·
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Antonella Fucile è la nuova presidente della Consulta femminile comunale di Siracusa. L’elezione si è svolta oggi pomeriggio durante la prima assemblea pubblica, nell’aula consiliare “Elio Vittorini” di Palazzo del Senato, in piazza Duomo.

Le candidate erano due: Antonella Fucile, in rappresentanza del Partito democratico, e Maria Mazzeo, che fa parte di diritto della Consulta in quanto ex presidente. Vicepresidente è stata eletta Teresina Peluso.

L’esecutivo

L’assemblea ha eletto anche l’esecutivo, che sarà composto da:

-Adriana Drago (Cgil);

-Rita Mizzi (Anolf);

-Franca Mandanici (ex presidente);

-Adriana Canclini (Anpi);

-Maria Ubbriaco (Cisl Scuola Ragusa Siracusa);

-Samanta Ponzio (WonderSammy);

-Tecla Genova (Asd Prototipi);

-Valeria Pagano (Il Fornello Club Siracusa).

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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