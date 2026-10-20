Siracusa, Antonio Argento eletto segretario coordinatore provinciale della Fabi

Attualità · FABI SIRACUSA

A conclusione del XII Congresso Provinciale della Fabi di Siracusa, svolto ieri pomeriggio, Antonio Argento è stato eletto nuovo Segretario Coordinatore Provinciale della FABI, primo sindacato dei bancari. Laureato in Giurisprudenza, giornalista Pubblicista, dipendente di Unicredit, Argento giunge al vertice della prima Organizzazione sindacale dei bancari dopo 27 anni di esperienza, prima come segretario sindacale RSA dal 1999 nell’allora Credito Italiano, Banca poi trasformatasi, a seguito di varie operazioni societarie, nell’attuale Unicredit.

L’uscente segretario coordinatore Gaetano Motta sarà ricandidato per essere riconfermato nel Comitato direttivo centrale (CDC) della FABI, che rappresenta il massimo organismo politico nazionale della FABI. Tale Organismo sarà a sua volta eletto nel prossimo Congresso Nazionale FABI previsto a gennaio 2027.

Rinnovati nel Congresso di Siracusa anche gli altri organismi associativi della FABI provinciale. Anzitutto la segreteria, organo esecutivo, di cui oltre ad Argento (Segretario coordinatore) fanno parte: Francesco Bandiera di BNL (Segretario Amministrativo), Gaetano Motta di Unicredit (segretario Organizzativo), Cesare Galazzo (Responsabile Pensionati), Chiara Amara di Intesa Sanpaolo, Nicoletta Ossino di Unicredit, Gaetano Papa di MPS, Robero Frasca di MPS, Francesco Di Benedetto di Intesa Sanpaolo, Riccardo Barone di BAPS, Marco Mazzullo di BPER.

Rinnovato anche il comitato Direttivo Provinciale, organo di indirizzo politico provinciale, di cui Presidente è stato riconfermato Nunzio Magnano di Intesa Sanpaolo.

Ai lavori del XII Congresso FABI Siracusa era presente ed è intervenuto anche il segretario generale Lando Maria Sileoni che ha incentrato il proprio intervento sulle nuove sfide della categoria e sulla funzione sociale delle banche. Focus sull’indebitamento delle famiglie, sulla progressiva riduzione degli organici provinciali e sulla richiesta di investimenti per difendere i presidi fisici.

I contrasti di un’economia provinciale trainata da industria e turismo ma impoverita dall’inflazione, la progressiva contrazione degli organici bancari e la necessità di garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose sono stati i temi al centro del congresso provinciale della Fabi di Siracusa. Un appuntamento partecipato e strategico che ha definito le priorità sindacali del territorio in vista delle prossime scadenze contrattuali e verso l’assise congressuale nazionale.

I lavori si sono aperti con la relazione del segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, che ha dettato la linea e tracciato le prospettive della federazione con un’ampia riflessione sul ruolo del sistema bancario nel Paese: “La nostra totale autonomia e la credibilità conquistata sul campo ci impongono di dire con chiarezza che le banche non possono limitarsi a celebrare trimestrali record dimenticando la propria responsabilità sociale verso i territori e verso chi ci lavora. La ricchezza prodotta dal credito deve tradursi in tutela dell’economia reale, in salari equi e nella difesa del potere d’acquisto, soprattutto nelle aree dove il costo della vita penalizza maggiormente famiglie e piccole attività. Il contratto collettivo nazionale resta il presidio insostituibile per garantire che i diritti, la sicurezza e la salute dei lavoratori non vengano mai subordinati alla massimizzazione del profitto. In ogni filiale d’Italia, da Nord a Sud, la Fabi continuerà a fare argine contro ogni forma di pressione commerciale e a pretendere ambienti di lavoro protetti e dignitosi, ribadendo che senza il valore umano e professionale delle persone nessun istituto ha futuro”.

A delineare le specificità e le emergenze della realtà aretusea è stato il neo eletto segretario coordinatore della Fabi provinciale di Siracusa, Antonio Argento: “La nostra provincia presenta una vistosa contraddizione: il polo petrolchimico genera oltre il 14% del Pil regionale e i flussi turistici tra capoluogo e Val di Noto restano sostenuti, eppure registriamo un’inflazione locale al 3,9% e il debito medio più alto d’Italia nel credito al consumo, pari a 8.437 euro per nucleo familiare“, ha spiegato Argento. “A fronte di un reddito medio di circa 20.200 euro, molte famiglie sono costrette a indebitarsi per sostenere le spese quotidiane, mentre il 56% dei commercianti di vicinato accusa forti cali di fatturato. Quando il ricorso al credito serve a fronteggiare il rincaro della vita e non a finanziare progetti di sviluppo, gli istituti devono intervenire con tassi sostenibili e consulenza responsabile, evitando logiche puramente speculative“.

Argento ha quindi richiamato l’attenzione sull’evoluzione organizzativa e sulla presenza degli sportelli nella provincia. “Nell’arco dell’ultimo decennio la forza lavoro bancaria nel Siracusano ha registrato una progressiva flessione, passando da circa 900 a 623 addetti, di cui circa 500 iscritti alla FABI, un ridimensionamento legato principalmente a uscite ed esodi che necessitano di essere bilanciati da un più incisivo ricambio generazionale”, ha osservato il coordinatore. “La rete provinciale conta oggi circa 80 filiali e mostra alcuni sbilanciamenti territoriali: una realtà industriale di oltre 13 mila abitanti come Melilli fa riferimento a un unico sportello, mentre centri come Solarino e Buccheri sono privi di agenzie fisiche. Mantenere attivo solo un canale automatico non basta a garantire una presenza bancaria completa: rischia di limitare il supporto consulenziale alle piccole imprese e alle fasce più fragili della popolazione, rendendo più distanti i servizi nei comuni periferici”.

“Raccogliendo circa 500 adesioni in Provincia di Siracusa, la FABI si conferma punto di riferimento per due terzi dei lavoratori grazie alla vicinanza quotidiana e all’ascolto“, ha proseguito Argento. “Le nostre priorità per i prossimi mesi sono chiare: tutelare la salute psicofisica del personale e garantire la sicurezza materiale delle filiali. È fondamentale evitare che i minori organici si traducano in carichi gravosi e pressioni commerciali per il collocamento dei prodotti, vigilando con attenzione sul rispetto delle intese nazionali. Al tempo stesso, di fronte alla recrudescenza degli assalti notturni ai bancomat con esplosivi, chiediamo investimenti certi e tempestivi in moderni sistemi di protezione e videosorveglianza, affinché la sicurezza dei colleghi e della cittadinanza sia sempre posta al primo posto”.

La giornata congressuale è proseguita con gli interventi dei delegati e un vivace dibattito che ha registrato il pieno e unanime sostegno per l’operato della segreteria generale. I lavori si sono conclusi con le votazioni per il rinnovo degli organismi statutari della segreteria provinciale.