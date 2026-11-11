Siracusa, Antonio Mazzeo presenta “Mi chiamo Handalino”: una fiaba sui bambini di Gaza

Cultura · libri

Raccontare ai più piccoli la vita delle bambine e dei bambini di Gaza attraverso una fiaba. È l’obiettivo di “Mi chiamo Handalino” (Miranda editrice), il libro illustrato di Antonio Mazzeo, insegnante e attivista per la pace e il disarmo. L’autore lo presenterà domani, giovedì 12 novembre, alle 18, alla libreria Mascali di Siracusa.

Il libro è rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola media. Racconta in forma di fiaba l’esperienza della Flotilla e le condizioni in cui vivono bambine e bambini nella Striscia di Gaza.

Il ricavato della vendita di ogni copia sarà devoluto all’ospedale Al Awda di Gaza.

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L’incontro è organizzato in collaborazione con la rete A.L.I. e con il nodo Bds di Siracusa.