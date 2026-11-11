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Siracusa, Antonio Mazzeo presenta “Mi chiamo Handalino”: una fiaba sui bambini di Gaza

di Oriana Gionfriddo ·
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bambini gaza
Palestinians collect drinking water in Khan Yunis, in the southern Gaza Strip, on July 6, 2024.

Raccontare ai più piccoli la vita delle bambine e dei bambini di Gaza attraverso una fiaba. È l’obiettivo di “Mi chiamo Handalino” (Miranda editrice), il libro illustrato di Antonio Mazzeo, insegnante e attivista per la pace e il disarmo. L’autore lo presenterà domani, giovedì 12 novembre, alle 18, alla libreria Mascali di Siracusa.

Il libro è rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola media. Racconta in forma di fiaba l’esperienza della Flotilla e le condizioni in cui vivono bambine e bambini nella Striscia di Gaza.

Il ricavato della vendita di ogni copia sarà devoluto all’ospedale Al Awda di Gaza.

L’incontro è organizzato in collaborazione con la rete A.L.I. e con il nodo Bds di Siracusa.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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