Siracusa, anziana investita in via Sofio Ferrero: conducente in fuga. Appello dei familiari

Momenti di paura nella tarda mattinata di martedì 12 agosto in via Sofio Ferrero, nella parte alta della città, dove una donna sulla settantina è stata travolta da un’auto. Erano circa le 11:30 quando il veicolo, dopo l’impatto, si è allontanato a tutta velocità senza prestare soccorso.

La vittima è stata trasportata al Pronto soccorso, dove è tuttora ricoverata per ricevere le cure del caso. “È impossibile che nessuno abbia visto – denuncia la nipote scrivendo alla nostra redazione –. Rivolgo un appello a chiunque possa fornire elementi utili a rintracciare il responsabile“.





Le indagini sono affidate alla Polizia municipale, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.