Siracusa, aperta senza autorizzazione: chiusa una media struttura di vendita

Attualità · Suap

Il Comune di Siracusa ha ordinato la chiusura immediata dell’attività commerciale risultata priva dell’autorizzazione necessaria per operare come media struttura di vendita. La vicenda prende avvio da un sopralluogo effettuato il 25 giugno dalla Polizia municipale. Secondo quanto riportato nel verbale, gli agenti avrebbero accertato che l’esercizio era aperto e operativo, con una superficie dichiarata di 765 metri quadrati destinata alla vendita, pur non disponendo dell’autorizzazione amministrativa prevista per le medie strutture commerciali.

Dalle verifiche effettuate al Suap è emerso che la società aveva presentato il 26 giugno, dunque successivamente al sopralluogo, una Scia ordinaria per il commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento e accessori. La pratica risulta ancora in fase istruttoria e, secondo il provvedimento comunale, sarebbe carente anche dell’autorizzazione dei Vigili del fuoco richiesta dalla normativa sulla prevenzione degli incendi. Il Comune richiama la legge regionale sul commercio, in base alla quale l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di una media struttura di vendita sono subordinati a un’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione comunale. La sola presentazione della Scia, pertanto, non consentirebbe ancora alla società di svolgere l’attività.

L’ordinanza dispone la chiusura immediata dell’esercizio, ma precisa che il provvedimento potrà essere revocato qualora la società ottenga l’autorizzazione prevista dalla normativa vigente. La Polizia municipale è stata incaricata di vigilare sull’esecuzione dell’ordine. In caso di mancato adempimento, dopo la contestazione e la concessione di un termine di tre giorni per cessare l’attività, potrà essere disposto il sequestro del locale con l’apposizione dei sigilli. Contro il provvedimento la società può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.