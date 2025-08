Siracusa, aperte le domande per l’uso stagionale di Cittadella dello Sport e palestra Akradina

Il Comune apre ufficialmente i termini per la presentazione delle domande relative all’assegnazione d’uso stagionale degli impianti sportivi della Cittadella dello Sport e della Palestra Akradina per la stagione 2025/2026. Un’opportunità importante per associazioni, società sportive ed enti di promozione che operano nel territorio e desiderano usufruire delle strutture comunali per le attività previste nel nuovo anno sportivo.

Come stabilito dall’avviso pubblico diramato dagli uffici competenti, le istanze dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando i modelli predisposti dall’amministrazione, debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante dell’ente richiedente. Le domande vanno inviate in formato PDF, entro e non oltre il 18 agosto 2025, alla PEC istituzionale: sport@comune.siracusa.legalmail.it





Nell’oggetto della comunicazione, è obbligatorio inserire la dicitura: “Assegnazione spazi sportivi 2025/2026”

Saranno escluse le istanze che non rispettino il formato richiesto o presentate tramite modelli differenti da quelli ufficiali. In caso di incompletezza della documentazione, l’ufficio si riserva la facoltà di chiedere integrazioni. Tuttavia, il mancato adempimento entro 5 giorni dalla richiesta comporterà l’esclusione della domanda.

Le richieste pervenute dopo la scadenza del 18 agosto potranno essere prese in considerazione soltanto in caso di disponibilità residua delle strutture.

L’avviso rappresenta un passaggio fondamentale per la programmazione delle attività sportive cittadine, in vista di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di appuntamenti. Le strutture della Cittadella e della Palestra Akradina, infatti, sono tra le più utilizzate da centinaia di atleti, appassionati e giovani sportivi.

Per scaricare i modelli ufficiali e consultare l’avviso completo, è possibile visitare il sito istituzionale del Comune di Siracusa.