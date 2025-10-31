Siracusa, aperto l’avviso per la nomina del Difensore dei diritti dei bambini

Pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature alla nomina di Difensore dei diritti dei bambini, figura istituita dal regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio comunale. L’obiettivo è quello di rafforzare la tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York, 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo (Strasburgo, 1996).

A parlare dopo anni di silenzio di questa figura è stato il consigliere comunale Ivan Scimonelli, seguito poi dal gruppo del Pd e dai deputati Giuseppe Carta, Tiziano Spada e Carlo Auteri, che hanno evidenziato l’importanza della nomina e la necessità di accelerare i tempi per il bene della comunità locale. Di fatto, quindi, una figura di cui ci si era “dimenticati”. E l’assessore Marco Zappulla ha raccolto tale invito stimolando la dirigente affinché si potesse proseguire con la pubblicazione dell’avviso, invece di aspettare di mettere mano sul nuovo regolamento in attesa di chiarimenti dalla Regione.

Il Difensore dei diritti dei bambini opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio, senza alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. È una figura di garanzia, nata per promuovere la cultura dell’infanzia e contribuire al benessere psico-fisico dei minori, sia a livello individuale sia collettivo. Il Difensore resta in carica cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo, e viene nominato dal Consiglio comunale a seguito della procedura pubblica di selezione.

Possono candidarsi tutti i cittadini maggiorenni in possesso di Laurea (in qualsiasi disciplina) ed esperienza documentata nel campo delle politiche educative o socio-sanitarie, con particolare riferimento a infanzia, adolescenza e relazioni familiari, dimostrata tramite curriculum personale e professionale.

L’incarico è gratuito e incompatibile con cariche politiche o amministrative (parlamentari, consiglieri, assessori, giudici onorari minorili, dirigenti di aziende sanitarie) e con ruoli di partito. Durante il mandato, il Difensore è inoltre ineleggibile a cariche politiche.

Chiunque sia interessato a presentare la propria candidatura alla nomina di Difensore dei Diritti dei Bambini potrà inoltrare apposita domanda indirizzata al Comune di Siracusa per il tramite del Settore Politiche Sociali entro il 30 novembre 2025.

La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente online, autenticandosi tramite Spid o Carta d’identità elettronica, compilando il modulo disponibile sul Portale dei Servizi del Comune di Siracusa, sezione Settore Politiche Sociali: alla domanda va allegato il curriculum vitae con tutte le esperienze professionali rilevanti.