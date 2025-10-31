Siracusa, aperto l’avviso per la nomina del Garante dei diritti delle persone con disabilità

Non solo il garante dell’infanzia: il Comune ha pubblicato un avviso per la presentazione delle candidature alla nomina di Autorità Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità. L’obiettivo dell’Amministrazione è rafforzare la tutela dei diritti, l’integrazione e l’inclusione sociale delle persone con disabilità, in coerenza con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Il Garante avrà il compito di promuovere e vigilare sull’attuazione dei diritti delle persone con disabilità nel territorio comunale, segnalando criticità e proponendo azioni per rimuovere barriere fisiche, sociali e culturali.

La figura concorre alla piena realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale, favorendo un’inclusione che renda effettivo il diritto a una vita autonoma e pienamente partecipata. Il mandato del Garante dura fino alla scadenza del sindaco che lo nomina, e l’incarico è a titolo gratuito.

Possono presentare domanda tutti coloro che siano in possesso di Diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze Sociali, Medicina, Psicologia (o titoli equipollenti); Comprovata esperienza nel campo della tutela dei diritti delle persone con disabilità, della promozione dell’inclusione sociale e dell’integrazione. L’incarico è incompatibile con ruoli politici o amministrativi (parlamentari, consiglieri, assessori), con incarichi dirigenziali in aziende sanitarie, con rapporti di lavoro presso il Comune di Siracusa o enti del Terzo Settore operanti sul territorio, nonché con incarichi in partiti politici.

Le candidature devono essere inoltrate entro il 30 novembre esclusivamente online, accedendo con Spid o Carta d’Identità Elettronica e compilando il modulo disponibile sul Portale dei Servizi del Comune di Siracusa.