Siracusa, aperto l’avviso per la nomina del Garante dei diritti delle persone con disabilità

Le candidature devono essere inoltrate entro il 30 novembre esclusivamente online

Un disabile

Non solo il garante dell’infanzia: il Comune ha pubblicato un avviso per la presentazione delle candidature alla nomina di Autorità Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità. L’obiettivo dell’Amministrazione è rafforzare la tutela dei diritti, l’integrazione e l’inclusione sociale delle persone con disabilità, in coerenza con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Il Garante avrà il compito di promuovere e vigilare sull’attuazione dei diritti delle persone con disabilità nel territorio comunale, segnalando criticità e proponendo azioni per rimuovere barriere fisiche, sociali e culturali.
La figura concorre alla piena realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale, favorendo un’inclusione che renda effettivo il diritto a una vita autonoma e pienamente partecipata. Il mandato del Garante dura fino alla scadenza del sindaco che lo nomina, e l’incarico è a titolo gratuito.

Possono presentare domanda tutti coloro che siano in possesso di Diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze Sociali, Medicina, Psicologia (o titoli equipollenti); Comprovata esperienza nel campo della tutela dei diritti delle persone con disabilità, della promozione dell’inclusione sociale e dell’integrazione. L’incarico è incompatibile con ruoli politici o amministrativi (parlamentari, consiglieri, assessori), con incarichi dirigenziali in aziende sanitarie, con rapporti di lavoro presso il Comune di Siracusa o enti del Terzo Settore operanti sul territorio, nonché con incarichi in partiti politici.

Le candidature devono essere inoltrate entro il 30 novembre esclusivamente online, accedendo con Spid o Carta d’Identità Elettronica e compilando il modulo disponibile sul Portale dei Servizi del Comune di Siracusa.


