Siracusa, apertura dei tavoli sulle politiche giovanili: chiamata pubblica alla partecipazione

Il Comune di Siracusa ha pubblicato un avviso per manifestare interesse rivolto a enti, associazioni, scuole, consulte, organizzazioni e realtà del territorio interessate a partecipare ai tavoli di confronto e programmazione sulle politiche giovanili, la cittadinanza attiva, lo sviluppo della comunità e il dialogo intergenerazionale.

L’iniziativa rappresenta una diretta conseguenza della firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Siracusa e ANCI Sicilia, finalizzato a rafforzare le politiche giovanili attraverso percorsi strutturati di partecipazione, co-progettazione e coinvolgimento attivo della comunità locale.

Si tratta di una vera e propria chiamata pubblica alla partecipazione, con cui l’Amministrazione comunale intende coinvolgere direttamente le energie vive della città nella costruzione delle politiche rivolte alle nuove generazioni, avviando un percorso stabile di confronto, ascolto e co-progettazione.

“Questa chiamata pubblica – ha dichiarato l’assessore Marco Zappulla – si inserisce in un percorso che il Comune di Siracusa ha già avviato per rafforzare concretamente le politiche giovanili della città e rappresenta il primo passo operativo dopo la firma del protocollo con ANCI Sicilia. In questi anni abbiamo lavorato per ampliare le opportunità per le nuove generazioni, a partire dall’aumento dell’offerta formativa universitaria, dalla nascita delle prime aule studio pubbliche e dalla creazione di occasioni concrete di incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso iniziative come i Job Day. Sono azioni che segnano un cambio di direzione preciso: investire sui giovani non con annunci, ma creando condizioni reali perché possano studiare, formarsi, lavorare e costruire qui il proprio futuro. Adesso vogliamo fare un passo in più. Per continuare a incidere davvero, è necessario coinvolgere direttamente i giovani e le realtà che li rappresentano. Non vogliamo limitarci a parlare dei giovani, vogliamo parlare con loro. Vogliamo ascoltarli, renderli parte delle scelte e costruire insieme le politiche che riguardano il loro presente e il futuro della nostra città. Questa chiamata pubblica nasce esattamente con questo obiettivo: aprire uno spazio stabile di confronto e partecipazione, dove ognuno può dare il proprio contributo e diventare protagonista attivo nella costruzione delle politiche giovanili di Siracusa”.

I tavoli rappresenteranno uno strumento operativo per rafforzare il protagonismo giovanile, promuovere la cittadinanza attiva e costruire nuove opportunità di crescita sociale, culturale e professionale per le nuove generazioni, attraverso un modello fondato sulla partecipazione e sulla corresponsabilità.

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Siracusa, raggiungibile cliccando qui