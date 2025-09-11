Ultime news

Siracusa, apertura dell’anno sociale del Leo Club

La cerimonia ha visto l’ammissione di due nuovi soci e la partecipazione dei giovani Leo impegnati a servire la comunità

Il leo club di Siracusa

Si è tenuta ieri sera la Cerimonia di Apertura dell’anno sociale 2025-2026 del Leo Club Siracusa presidente Aleksander Gubochkin. La cerimonia ha visto l’ammissione di due nuovi soci e la partecipazione dei giovani Leo impegnati a servire la comunità con il motto “We Serve” .

Tra le autorità Leo e Lions, presente anche il past governatore Lions del distretto 108YB dott. Francesco Cirillo


