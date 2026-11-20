Politica · igiene urbana

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Seby Musco, per Controcorrente, sull’appalto dei rifiuti e sulla situazione dell’igiene urbana a Siracusa.

“La città di Siracusa continua a fare i conti con una gestione dei rifiuti che solleva interrogativi importanti, mentre le recenti vicende giudiziarie e societarie hanno riportato al centro del dibattito pubblico la necessità di maggiore trasparenza e responsabilità amministrativa.

La mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia non è passata: 16 consiglieri hanno votato a favore, 14 contro e 2 erano assenti. Una scelta politica legittima, ma che non cancella i problemi della città né esonera l’Amministrazione dal dovere di dare risposte ai cittadini.

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A preoccupare è anche la situazione societaria che coinvolge TEK.R.A. e ALBA RENT, interessate da una procedura di liquidazione giudiziale. Una circostanza che, pur non determinando automaticamente la cessazione dell’attività di RIS.AM., impone di chiarire quali siano le garanzie sulla disponibilità dei mezzi, sui rapporti contrattuali e sulla continuità del servizio.

Ma le domande più importanti riguardano i soldi dei siracusani, la qualità del servizio e il futuro dei lavoratori. Il contratto settennale, avviato nel luglio 2020 e di valore superiore a 110 milioni di euro oltre IVA, prevedeva il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata. Eppure, secondo i dati diffusi per il 2025, la percentuale si sarebbe fermata al 52,41%.





Su questo punto esiste un atto politico preciso: l’interrogazione urgente presentata all’ARS il 17 settembre 2025 dal On. Ismaele La Vardera, oggi candidato alla Presidenza della Regione Siciliana. L’interrogazione chiedeva chiarimenti sulla presunta mancata applicazione delle penalità previste dal contratto per il mancato raggiungimento degli obiettivi. Tra queste, una riduzione del 50% dei costi di conferimento e una penalità di 10.000 euro per ogni mese di inadempienza, secondo le condizioni contrattuali richiamate nell’atto.

L’interrogazione stimava un possibile mancato recupero superiore a un milione di euro. Una stima che necessita di verifiche e riscontri documentali, ma che pone una domanda politica ineludibile: sono state applicate tutte le penalità eventualmente dovute? E, se non sono state applicate, per quali ragioni? Non basta dichiarare che i controlli vengono effettuati. I cittadini hanno diritto di conoscere quali irregolarità siano state rilevate, quali contestazioni siano state formulate, quali penalità siano state proposte e quali effettivamente applicate dal Comune.

Chiediamo inoltre di conoscere se i mezzi impiegati siano pienamente conformi alle previsioni contrattuali, se siano sufficienti a garantire il servizio e quali verifiche siano state effettuate sulla loro disponibilità e manutenzione. E poi c’è la questione più delicata: i lavoratori. A loro va la nostra piena solidarietà e il nostro sostegno. Parliamo di persone che ogni giorno garantiscono un servizio essenziale alla città, spesso in condizioni difficili, e che non possono essere lasciate sole davanti alle incertezze societarie e contrattuali.

Le segnalazioni e le notizie diffuse in questi giorni su possibili criticità relative a retribuzioni, mensilità aggiuntive, ferie, lavoro festivo e trattenute in busta paga meritano attenzione e verifiche puntuali. Non intendiamo dare per accertate circostanze che devono essere documentate, ma chiediamo che ogni eventuale irregolarità venga chiarita e risolta. Vogliamo sapere quali garanzie siano state richieste alle aziende coinvolte per tutelare stipendi, contributi, TFR e ogni altro diritto maturato dai dipendenti. Chi vigila sul rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori? Quali iniziative sono state assunte per impedire che siano proprio loro a pagare le conseguenze di una situazione che non dipende dalla loro volontà?

C’è poi un altro tema che merita la massima trasparenza: le assunzioni e i criteri di selezione del personale. I curricula vengono trasmessi tramite PEC o e-mail all’azienda appaltante? Esistono avvisi pubblici ai quali tutti i cittadini possono partecipare? Vengono utilizzate agenzie interinali? Quali criteri vengono adottati per selezionare i candidati e come viene garantita la tracciabilità delle procedure?

Sono domande legittime, che non rappresentano accuse nei confronti di nessuno. Chiedere trasparenza significa garantire pari opportunità ai cittadini e tutelare la dignità di chi cerca un lavoro. In un quadro già complesso, le recenti inchieste giudiziarie, a partire dall’operazione Nexus, e le ulteriori acquisizioni di documenti da parte della Guardia di Finanza, riportate dai media locali nell’ambito di altre vicende, hanno ulteriormente alimentato l’attenzione pubblica sulla gestione della cosa pubblica. Non intendiamo sovrapporre procedimenti diversi, né attribuire responsabilità che spettano esclusivamente alla magistratura accertare. Proprio per questo riteniamo indispensabile che ogni procedura amministrativa sia trasparente, verificabile e accessibile.

Per queste ragioni chiediamo al sindaco Francesco Italia e all’Amministrazione comunale di riferire pubblicamente in Consiglio: quali controlli siano stati effettuati sul servizio e con quali risultati; quali penalità siano state contestate e applicate, e se esistano somme eventualmente non recuperate; quali garanzie siano state acquisite sulla continuità del servizio e sulla disponibilità dei mezzi; quali tutele siano state assicurate ai lavoratori, anche rispetto alle segnalazioni emerse; quali criteri regolino le assunzioni e come sia garantita la trasparenza delle selezioni.

Non chiediamo dichiarazioni di circostanza. Chiediamo documenti, numeri, atti e risposte verificabili. I cittadini di Siracusa hanno diritto di sapere come vengono spesi oltre 110 milioni di euro di denaro pubblico. I lavoratori hanno diritto a certezze, rispetto e dignità. ControCorrente continuerà a vigilare, a sollevare le questioni che riguardano la collettività e a dare voce a chi troppo spesso non viene ascoltato. I soldi dei siracusani non sono soldi di nessuno e i diritti dei lavoratori non sono negoziabili”.