Attualità · Cgil

Si avvicina la scadenza del 30 novembre dell’appalto relativo al servizio di supporto alla gestione delle entrate del Comune di Siracusa, attualmente affidato a Municipia e TopNetwork, ma senza certezza al momento sul futuro occupazionale dei lavoratori e sulla continuità del servizio.

Nonostante la richiesta di incontro avanzata dalle organizzazioni sindacali, permane una condizione di incertezza che rischia di alimentare tensioni sociali e determinare l’interruzione di un servizio importante per l’Amministrazione comunale e per i cittadini. Destano particolare preoccupazione le tempistiche della nuova procedura di gara, il cui termine per la presentazione delle offerte è fissato al 24 novembre, appena sei giorni prima della scadenza dell’appalto in essere.

“Non è accettabile che si arrivi a ridosso della scadenza senza aver definito un percorso che garantisca la salvaguardia occupazionale, l’applicazione di una clausola sociale giusta che garantisca la continuità operativa del servizio – si legge in una nota -. Il tempo delle attese è finito. L’Amministrazione comunale si assuma le proprie responsabilità, evitando che ritardi e incertezze amministrative ricadano ancora una volta sui lavoratori e sulla qualità dei servizi resi alla cittadinanza”.

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La Fiom di Siracusa sollecita pertanto l’Amministrazione comunale a convocare con estrema urgenza l’incontro già richiesto dalle organizzazioni sindacali, per chiarire quali misure intenda adottare e quali garanzie intenda assicurare ai lavoratori coinvolti.