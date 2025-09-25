Siracusa, appello per ritrovare Antonino: scomparso un ragazzo di 15 anni

La Questura di Siracusa ha lanciato un appello urgente per ritrovare Antonino, un ragazzo di 15 anni che si è allontanato da una comunità per minori e di cui non si hanno più notizie.

Secondo le informazioni diffuse, il giovane è alto circa 1,60 metri, ha capelli ricci scuri e carnagione mulatta. Al momento della scomparsa indossava un pantaloncino nero, una giacca da tuta scura a maniche lunghe e una fascia sulla fronte.

Le ricerche si stanno concentrando nelle aree di Siracusa, Avola e Noto, dove potrebbe essersi spostato.

La Questura invita chiunque avesse informazioni utili a contattare immediatamente il 112 NUE.