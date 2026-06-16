Siracusa, approvata la mozione del Pd sulla trasparenza degli incarichi esterni

Via libera in Consiglio comunale alla mozione presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico per rendere più accessibili e facilmente consultabili le informazioni relative agli incarichi professionali esterni affidati dal Comune mediante affidamento diretto.

La proposta, approvata dall’aula, impegna l’amministrazione comunale a predisporre una sezione dedicata del sito istituzionale nella quale i cittadini possano reperire in modo immediato tutti i dati relativi agli incarichi conferiti dall’ente. Tra le informazioni da pubblicare figurano il nominativo del professionista o della società incaricata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo previsto, la durata dell’incarico e gli estremi dell’atto amministrativo.

Secondo il gruppo consiliare del Pd, l’iniziativa non introduce nuovi obblighi normativi, ma punta a rendere maggiormente fruibili dati che, pur essendo già pubblici, risultano spesso distribuiti tra numerosi documenti amministrativi e quindi di difficile consultazione per i cittadini.

«L’obiettivo – sottolineano i consiglieri democratici – è rafforzare la trasparenza amministrativa e favorire un controllo più diretto da parte della comunità sull’attività dell’ente».

A suscitare la reazione del Partito Democratico è stata però l’astensione del gruppo Grande Sicilia, principale alleato del sindaco Francesco Italia. Una scelta che il Pd giudica incomprensibile alla luce dei contenuti della mozione.

Per i democratici, infatti, il provvedimento aveva come unico scopo quello di garantire una maggiore chiarezza nell’azione amministrativa e una più semplice accessibilità alle informazioni pubbliche. Da qui le critiche rivolte al gruppo che ha scelto di non votare a favore.

«Ci saremmo aspettati una condivisione piena e convinta – affermano dal gruppo consiliare – perché ogni iniziativa che facilita il controllo democratico e la conoscibilità degli atti amministrativi dovrebbe rappresentare un terreno comune per tutte le forze politiche».

Il Partito Democratico ha infine annunciato che seguirà l’attuazione degli impegni contenuti nella mozione, verificando che l’amministrazione proceda concretamente alla realizzazione degli strumenti previsti. L’obiettivo dichiarato resta quello di promuovere una pubblica amministrazione sempre più aperta, accessibile e verificabile da parte dei cittadini.

Il documento porta la firma dei consiglieri comunali Angelo Greco, Massimo Milazzo e Sara Zappulla.