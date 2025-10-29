Siracusa, approvata la proposta per cardioproteggere i centri sociali per anziani

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato all’unanimità la proposta di deliberazione a firma del Consigliere Damiano De Simone, sostenuta dai gruppi Forza Italia, Fratelli d’Italia e Partito Democratico, volta a cardioproteggere i Centri sociali comunali per anziani.

Un’iniziativa concreta, ispirata ai valori di comunità e inclusione, che mette al centro una delle fasce più fragili della popolazione: gli anziani. Considerando che le malattie cardiovascolari restano tra le principali cause di decesso in Italia, il provvedimento mira a garantire maggiore sicurezza durante le attività ricreative svolte nei centri.

Oltre alla dotazione di defibrillatori in ciascun centro, la proposta prevede anche la formazione dei membri dei comitati di gestione degli stessi Centri, all’utilizzo dei dispositivi salvavita, così da renderli strumenti realmente operativi e tempestivi in caso di emergenza.

«Questa è solo una tappa di un percorso più ampio – dichiara De Simone – verso una città più inclusiva, in cui ogni categoria sociale, a partire da quella più vulnerabile, venga messa in condizione di vivere in sicurezza e con dignità.»

Il Consigliere ha inoltre voluto ringraziare il Consiglio comunale e l’Amministrazione per la sensibilità dimostrata: «Il voto unanime su un tema come questo è segno di maturità politica e umana. La salute e la sicurezza delle persone non hanno colore politico, ma sono patrimonio comune».