Siracusa, approvata la relazione sul nuovo servizio di trasporto urbano

Il consiglio comunale ha approvato ieri sera la relazione illustrativa sul servizio di trasporto locale, redatta dal settore Mobilità e trasporti, propedeutica alla pubblicazione del bando europeo per individuare il soggetto a cui affidare la gestione per i prossimi nove anni.

Il documento è passato con 14 sì, 5 no e 4 astensioni (18 si e 5 no sono stati i voti per l’immediata esecutività) al termini di un lungo dibattito iniziato la sera prima, quando era mancato il aula il numero legale, e nella quale sono stati discussi e votati 13 emendamenti. Il nuovo servizio di trasporto pubblico locale costerà all’incirca 2,9 milioni di euro l’anno per una totale di poco più di 26 milioni. I chilometri annuali saranno 1 milione 128 mila 337 con un aumento di circa 118 mila rispetto agli attuali. La proposta dell’Amministrazione non è immutabile perché, anche a servizio avviato, si potranno apportare modifiche e anche ampliamenti se ci saranno risorse economiche aggiuntive.

Votata la relazione sul Tpl, il consiglio comunale ha votato all’unanimità altri due provvedimenti: una proposta di regolamento comunale, presentata dal settore Affari istituzionali, per la concessione di contributi agli appartenenti alle forze dell’ordine vittime di attentati; una mozione di Luigi Cavarra a tutela della Carrozza del Senato.

La previsione è di installare un impianto deumidificante nella teca che la custodisce la vettura, di effettuare un controllo sulle condizioni del bene dopo l’ultimo restauro e la possibilità di utilizzarla in occasione di manifestazioni civiche e culturali.