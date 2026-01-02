Siracusa, approvati Dup e bilancio. Buccheri, Carbone e Romano: “investimenti su territorio, periferie, scuole, mare e sicurezza”

“Con l’approvazione del Dup e del bilancio di previsione, avvenuta il 31 dicembre, insieme a tutti i documenti propedeutici ad esso allegati, il comune di Siracusa si dota del suo strumento finanziario prima dell’inizio del nuovo anno”.

Così in una nota stampa i consiglieri comunali Andrea Buccheri (capogruppo di Francesco Italia Sindaco), Concetta Carbone (Ho scelto Siracusa) e Gaetano Romano (Francesco Italia Sindaco)

Le sedute di bilancio sono state lunghe e intense, a tratti anche con toni accesi, nella diversità di opinione tra maggioranza e opposizione.

“A conclusione di queste intense giornate vogliamo comunque ringraziare tutti i consiglieri per aver consentito lo svolgimento delle sedute e, a giudicare dall’esito della votazione degli emendamenti al bilancio, tutti i gruppi consiliari presenti in assise hanno potuto incidere sulla manovra con opere tangibili e concrete che altro non possono che fare il bene della città. – continuano – La possibilità di poter incidere è anche, e soprattutto, il sintomo del buono stato di salute dei conti del comune di Siracusa.

Abbiamo focalizzato le nostre attenzioni su tutto il territorio cittadino, con particolare riguardo per le zone decentrate e per alcuni settori di stretta competenza degli assessori-consiglieri Firenze (Illuminazione pubblica) e Casella (Decentramento e Risorse mare) del gruppo “Francesco Italia Sindaco” e Imbrò (Protezione civile) di “Noi per la città”. Essi, a loro volta, hanno contribuito a rivolgere l’attenzione a molti interventi necessari per la città. Abbiamo quindi presentato emendamenti che riguardano alcune tematiche particolarmente delicate e che coinvolgono in modo impattante alcune zone di Siracusa: ci riferiamo, per esempio, all’annoso problema degli allagamenti della zona di piazza Santa Lucia, nel quartiere Borgata, più precisamente nelle vie Premuda, Vermexio, Fratelli Sollecito e Giuseppe Privitera. I residenti di piazza Santa Lucia patiscono da tempo questo grave problema derivante da un eccessivo carico di acque piovane che convergono tutte nel medesimo punto e, quando le precipitazioni diventano più intense, il sistema di raccolta fatica a smaltire l’acqua che si accumula; perciò abbiamo presentato un importante emendamento che stanzia le somme necessarie a risolvere questo annoso problema e siamo certi che con il contributo dell’Amministrazione e del settore Protezione civile riusciremo nell’obiettivo sperato”.

“Ancora, – spiegano – nel maxi emendamento sono presenti molti interventi di illuminazione pubblica, specie per alcune zone periferiche attualmente sprovviste dal sistema del servizio; sono stati previsti interventi nelle zone balneari e nei quartieri Isola, Arenella, Fontane bianche, Fanusa, Plemmirio e Cassibile. Il settore retto dal nostro collega Andrea Firenze sta ben operando negli ultimi mesi e siamo sicuri che darà un apporto importante alla risoluzione di tante piccole problematiche attualmente esistenti. Un’altra parte dei provvedimenti riguarda il settore retto dal nostro collega Assessore Peppe Casella, ci riferiamo al settore Risorse mare e specificamente alla tutela e alla salvaguardia della costa e del nostro splendido litorale: con due emendamenti al Dup da parte della terza commissione, recepiti dal consiglio comunale, abbiamo previsto la possibilità di installare un solarium pubblico nella baia antistante la tonnara di Santa Panagia al fine di prevederne un accesso diretto dalla pista ciclabile Rossana Maiorca; l’altro emendamento approvato prevede l’attuazione di un programma di monitoraggio e censimento dei varchi di accesso al mare presenti lungo tutto il litorale comunale e l’individuazione di interventi di ripristino nei casi di impedimento o limitazione alla libera fruizione attraverso l’adozione di provvedimenti amministrativi necessari a garantire l’accessibilità libera al demanio marittimo, nel rispetto della vigente normativa.

Altri interventi proposti per il territorio riguarderanno svariati settori: la manutenzione straordinaria del manto stradale di Traversa Capo Ognina, arteria prospiciente il mare che abbraccia le contrade marinare di Ognina e Asparano; la riqualificazione della fontana e della piazza posta tra via Nazionale e via della Concordia e la relativa pavimentazione stradale. La compartecipazione alle feste per le celebrazioni del copatrono di Siracusa, san Sebastiano, e la realizzazione di momenti

culturali nel corso dell’anno come esposizioni museali e collezionistiche filateliche e automobilistiche”.

“Ed ancora, – concludono – le celebrazioni per Elio Vittorini e fondi per la manutenzione ordinaria delle scuole Raiti, Verga e Martoglio”.