Siracusa, approvata all’unanimità la mozione per la realizzazione di un Centro Direzionale Comunale unico

Il Consiglio Comunale di Siracusa ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal Consigliere Comunale e Capogruppo “Insieme”, Ivan Scimonelli, avente a oggetto la progettazione e programmazione per la realizzazione di un Centro Direzionale Comunale unico.

“Un risultato politico importante che segna un passaggio concreto verso una visione moderna, efficiente e razionale della macchina amministrativa comunale. – spiega il consigliere Ivan Scimonelli – La mozione nasce dalla consapevolezza che l’attuale frammentazione degli uffici comunali in numerosi immobili sparsi sul territorio comporti costi elevati per locazioni, gestione e utenze, oltre a rallentare i processi amministrativi e creare disagi ai cittadini.”

L’atto approvato impegna il sindaco e la Giunta ad avviare uno studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una struttura moderna e funzionale capace di concentrare gli uffici comunali in un’unica sede, valutando anche il recupero di immobili esistenti, l’accesso a fondi regionali, nazionali ed europei e possibili forme di partenariato pubblico-privato.

“L’approvazione unanime di questa mozione dimostra che quando si affrontano temi strategici per il futuro della città si possono superare le appartenenze politiche e lavorare nell’interesse collettivo. Siracusa ha bisogno di una pubblica amministrazione più efficiente, moderna e accessibile. Un Centro Direzionale Comunale rappresenterebbe non solo un risparmio economico nel medio-lungo periodo, ma anche un salto di qualità nell’organizzazione dei servizi ai cittadini”, dichiara il consigliere Ivan Scimonelli.

La realizzazione di un Centro Direzionale viene indicata come una scelta di pianificazione strategica capace di incidere concretamente sull’efficienza dell’Ente, sulla qualità dei servizi e sulla valorizzazione del patrimonio pubblico cittadino.