Siracusa, approvato il nuovo Piano dell’offerta formativa comunale

Attualità · Sì della Giunta

La giunta comunale di Siracusa ha approvato nei giorni scorsi il Piano dell’offerta formativa territoriale per il prossimo anno scolastico prevedendo, in aggiunta rispetto a quello appena concluso, 5 nuovi progetti. Diventano così 17 i percorsi formativi che l’Amministrazione propone agli istituti comprensivi e alle scuole superiori e che andranno ad arricchire le conoscenze il linguaggio e le capacità degli studenti siracusani di ogni fascia di età, con un’attenzione particolare rivolta al peculiarità del territorio. La aree tematiche che verranno approfondite sono: diritti, ambiente, arte, cultura e stili di vita.

I cinque nuovi percorsi sono: “Dalla penna al post”, dedicato all’educazione digitale, alla lotta alla disinformazione e al contrasto della povertà educativa; “Viaggio nei musei civici cittadini e nell’Area marina protetta del Plemmirio”, finalizzato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio ambientale; “Educazione al patrimonio culturale e paesaggistico”, per approfondire la storia, l’identità e le eccellenze del territorio; “Sensibilizzazione al benessere animale e alla prevenzione del randagismo”, per promuovere il rispetto degli animali e la cultura della responsabilità; “Educazione alla parità di genere e contrasto alla violenza”, per promuovere il rispetto reciproco e prevenire ogni forma di abuso e discriminazione.

Nel novero dei progetti confermati non possono mancare quelli che da molti anni fanno parte del Piano e che, per i temi che trattano, in qualche modo lo caratterizzano: legalità, difesa dell’ambiente ed economia circolare, le relazioni umane, le donne siracusane, la conoscenza della macchina comunale e della gestione amministrativa; il teatro con sguardo alla classicità.

“Il Piano dell’offerta formativa territoriale – dice il sindaco Francesco Italia – conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere una scuola aperta, inclusiva e sempre più integrata con il territorio, valorizzando le risorse culturali, ambientali e sociali che rendono Siracusa una comunità educativa diffusa. Il Comune ha un rapporto consolidato con il mondo della scuola, suggellato dal Patto sottoscritto 10 anni fa per un interscambio costante con il territorio. Non meno rilevante, sotto questo profilo, è la collaborazione con tante istituzioni, enti, associazioni e professionisti che mettono a disposizione dei giovani le loro conoscenze“.

Partner importanti del Comune per il Poft sono la Procura della Repubblica, l’Associazione nazionale magistrati, l’Ordine degli avvocati, la Fondazione Inda, Confindustria Siracusa, ‘Associazione siciliana della stampa, il Rotary Club Siracusa Artemide, i musei civici e numerose associazioni culturali e di volontariato.

A coordinare i 17 progetti del Piano dell’offerta formativa comunale e i rapporti tra Comune e scuole è Giuseppe Prestifilippo.