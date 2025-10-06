Siracusa, approvato il progetto per il nuovo Centro comunale di raccolta di Arenaura

Il Comune di Siracusa ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta in contrada Arenaura, un intervento strategico per potenziare i servizi di raccolta dei rifiuti e migliorare la gestione della raccolta differenziata sul territorio.

Il nuovo centro sarà finalizzato alla partecipazione all’Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni a valere sui fondi del PR Sicilia 2021/2027, destinati a Comuni e forme associative per la realizzazione, ampliamento e potenziamento dei Ccr. L’importo complessivo dei lavori è di 1.175.642,55 euro e il progetto prevede la realizzazione di spazi moderni e funzionali, con lavori che comprenderanno interventi edili, impiantistici e architettonici. La struttura sarà dotata di reparti dedicati alla fase post-acuta e alla riabilitazione, contribuendo così anche al miglioramento delle condizioni ambientali.

Attualmente, il CCR in Contrada Arenaura è chiuso per sequestro dal 10 febbraio 2022, con il dissequestro che è subordinato all’esecuzione degli interventi previsti dal progetto. La realizzazione del nuovo centro consentirà di ripristinare un servizio fondamentale per la città – che attualmente si trova con due Ccr (uno piccolo e centro di polemiche a Cassibile e un altro a Stentinello) – favorendo il miglioramento della raccolta differenziata e riducendo i costi legati al trasporto dei rifiuti.

Si dovrà ancora procedere all’approvazione del progetto con una successiva delibera di Giunta municipale e all’impegno di spesa dopo l’esito sull’ammissione del progetto a finanziamento. La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali per l’ammissione al finanziamento è fissata per il 31 ottobre 2025.

“La realizzazione di nuovi Centri comunali di raccolta – si legge nella determina firmata dal dirigente Emanuele Fortunato – costituisce il logico completamento ai sistemi di raccolta domiciliare che, attivando modelli di gestione della filiera basata sulla diretta e responsabile partecipazione dell’utenza attraverso la separazione, già in fase di produzione, delle diverse frazioni di rifiuto urbano, perseguono le finalità di risparmio derivanti dai minori costi di trasporto del rifiuto urbano. L’apporto diretto dell’utente al sistema di raccolta non ha solo una rilevanza economica (diminuisce i costi della raccolta e del trasporto) ma anche sociale con il coinvolgimento diretto dei cittadini nella raccolta differenziata”.