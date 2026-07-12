Siracusa, apre il nuovo ambulatorio di Allergologia Pediatrica all’ospedale Umberto I

Attualità · Sanità pubblica

L’Asp di Siracusa amplia l’offerta assistenziale dedicata all’area materno-infantile. Da lunedì 13 luglio nel reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa diretto da Massimo Barbagallo, sarà attivo il nuovo ambulatorio di Allergologia pediatrica.

Il servizio, istituito su input del direttore sanitario aziendale Salvatore Madonia, sarà operativo ogni lunedì mattina per offrire un percorso diagnostico-terapeutico completo ai pazienti in età pediatrica e adolescenziale, da 0 a 17 anni.

Le prestazioni comprendono visite specialistiche allergologiche, prick test per allergeni inalanti, alimenti e farmaci e la spirometria per la valutazione della funzionalità polmonare. “L’ambulatorio – spiega il direttore del reparto di Pediatria Massimo Barbagallo che è anche responsabile del nuovo ambulatorio e vanta, tra l’altro, una esperienza ventennale in ambito pneumoallergologico pediatrico – prenderà in carico piccoli pazienti affetti da riniti croniche e congiuntiviti allergiche, asma bronchiale, allergie alimentari e a farmaci, orticaria, angioedema e anafilassi, con la relativa prescrizione del piano terapeutico e di adrenalina autoiniettabile. Saranno inoltre gestiti il monitoraggio dell’immunoterapia allergene-specifica e i casi di dermatite atopica anche in forme moderate-severe, essendo l’Unità operativa complessa di Pediatria del presidio ospedaliero aretuseo centro prescrittore autorizzato per la terapia biologica con Dupilumab”.

Per accedere alle prestazioni del nuovo servizio è necessaria l’impegnativa del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale. Le prime visite possono essere prenotate telefonicamente tramite il Centro unico prenotazioni aziendale al numero 0931 312525, in tutte le farmacie convenzionate del territorio e agli sportelli CUP fisici. È inoltre possibile prenotare online attraverso il portale salute dell’Asp di Siracusa o inviando una mail all’indirizzo cup.prenotazioni@asp.sr.it, allegando l’impegnativa e i dati anagrafici del paziente.

“Si raccomanda – sottolinea il dottore Barbagallo -, salvo diversa indicazione medica, di sospendere l’assunzione di farmaci antistaminici almeno 7 giorni prima della visita per non alterare l’esito degli eventuali test cutanei”.

L’apertura di questo nuovo servizio rappresenta il primo passo di un più ampio progetto di potenziamento della sanità pediatrica siracusana.