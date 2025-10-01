Siracusa apre le porte a matrimoni in residenze storiche e di pregio: ecco dove e quali tariffe

Da oggi Siracusa offrirà ai futuri sposi la possibilità di celebrare il proprio matrimonio (o unione civile) in alcune residenze di pregio, selezionate per il loro valore estetico, storico e ambientale, per vivere una cerimonia nuziale in un’atmosfera unica. La Giunta Comunale ha approvato un’iniziativa che permetterà alle coppie di scegliere tra i luoghi più affascinanti e suggestivi della città sfruttando anche il patrimonio privato per offrire una nuova opportunità. Sono 5 le residenze scelte per questo progetto, selezionate attraverso una manifestazione di interesse e contratti di comodato d’uso gratuito firmati con i proprietari delle strutture: Casal Sikelio (via della Madonna snc), Castello del Solacium (c.da Targia snc), Donna Coraly Country Boutique Hotel (Traversa San Michele snc), Masseria Case Damma (via per Canicattini n. 28), Monasteri Golf Club Village (Traversa Manasteri di Sotto n. 3).

Queste residenze hanno il riconoscimento ufficiale come “Ufficio di Stato Civile” e sarà possibile celebrarvi matrimoni e unioni civili con le formalità previste dalla legge. Per garantire la sostenibilità del progetto, la Giunta ha approvato una tabella con le tariffe applicabili per ogni cerimonia celebrata al di fuori della Casa Comunale. Le tariffe sono strutturate per coprire i costi dei servizi offerti, tra cui il personale impegnato nelle cerimonie e i regali da consegnare agli sposi al termine della celebrazione. I matrimoni saranno celebrati durante gli orari ordinari (da lunedì a venerdì 9,30-12 e martedì e giovedì 15,30-17), ma le coppie potranno richiedere anche orari straordinari (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 28 e sabato mattina dalle 10 alle 13), con un costo aggiuntivo. Le tariffe sono distinte in base alla fascia di pregio della location e agli orari di servizio:

Fascia I (Casal Sikelio e Masseria Case Damma): ordinario: 250 euro, straordinario 350 euro, straordinario del sabato pomeriggio (dalle 16 alle 18) 450 euro.

Fascia II (Castello del Solacium, Donna Coraly e Monasteri Golf Club): ordinario 300 euro, straordinario 400 euro e straordinario del sabato pomeriggio (dalle 16 alle 18) 500 euro.

I matrimoni non potranno essere celebrati dall’1 al 6 gennaio; dal giovedì santo al lunedì dell’Angelo; 25 aprile, Festa della Liberazione; 1 maggio, Festa del Lavoro; 2 giugno, Festa della Repubbl ica; 15 agosto, Ferragosto; 1 novembre, Tutti I Santi; 8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione; 24-25-26 dicembre, festività natalizie; 31 dicembre, vigilia di Capodanno; giornata che precede o segue un giorno festivo; il sabato antecedente e il lunedì successivo alla domenica di consultazione elettorale.

Le strutture saranno dotate di bandiere o insegne con lo stemma comunale per tutta la durata delle cerimonie e l’amministrazione comunale ha anche previsto la possibilità di pubblicizzare queste location sul sito istituzionale, creando un canale diretto per le coppie interessate nella pagina dedicata “Sposarsi a Siracusa”.