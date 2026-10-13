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Siracusa, Architettura senza aule: l’interrogazione al sindaco. Gli studenti protestano

di Oriana Gionfriddo ·
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Siracusa, Architettura senza aule: l'interrogazione al sindaco. Gli studenti protestano

Mancano le aule per gli studenti di Architettura di Siracusa. Da quando l’ex caserma Abela, in Ortigia, sede principale del corso, è stata chiusa per completare i lavori di rigenerazione cominciati nei mesi scorsi, le lezioni si sono spostate in altre due sedi del centro storico. Spazi che, secondo gli studenti, non bastano. Proprio ieri i ragazzi hanno organizzato una protesta spontanea.

Sulla vicenda i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Paolo Cavallaro e Paolo Romano hanno presentato un’interrogazione al sindaco Francesco Italia.


“Abbiamo chiesto al sindaco quali iniziative siano state prese e come l’amministrazione intenda contribuire a risolvere il problema – spiegano i due consiglieri – Abbiamo chiesto anche l’elenco degli immobili comunali che si possono usare, anche temporaneamente, per ospitare lezioni e attività formative mentre l’ex caserma Abela è chiusa. La protesta degli studenti merita ascolto e risposte rapide”

Per Cavallaro e Romano la vicenda deve aprire anche una riflessione più ampia sul futuro universitario della città. “Siracusa ospita i corsi di Architettura, Progettazione e gestione del turismo culturale e Infermieristica dell’Università di Catania, e quelli di Giurisprudenza, Consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici e Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione dell’Università di Messina. A questi si aggiunge la Scuola di specializzazione in Beni archeologici. È un patrimonio di formazione e conoscenza che merita di essere valorizzato con una regia comune”


“Siracusa ha bisogno di un progetto universitario a breve e medio termine, costruito insieme agli atenei, ai consorzi universitari e agli studenti – proseguono – Nel breve termine bisogna garantire aule adeguate, luoghi di studio e servizi accessibili. Nel medio termine bisogna consolidare i corsi che ci sono, valutare nuove opportunità formative e rafforzare il rapporto tra università, professioni, imprese e istituzioni del territorio”


“Vogliamo che i nostri ragazzi possano scegliere di studiare a Siracusa senza essere costretti ad andare via per mancanza di opportunità – sottolineano i consiglieri – Vogliamo che possano formarsi qui e restituire al territorio le loro competenze, trovando occasioni per lavorare e costruire il proprio futuro. E vogliamo attirare anche studenti da altre città. I giovani portano competenze moderne, idee e capacità di affrontare problemi nuovi: energie di cui Siracusa ha bisogno. Chiediamo quindi all’amministrazione di affrontare subito il problema degli spazi e di avviare un confronto stabile sul futuro universitario della città, con obiettivi, risorse e tempi definiti”

Intanto gli studenti non intendono arrendersi e stanno organizzando altre manifestazioni nei prossimi giorni.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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