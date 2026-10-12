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Siracusa, Architettura senza aule: studenti disertano le lezioni e protestano in piazza

di Oriana Gionfriddo ·
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Aule insufficienti, e allora gli studenti di Architettura di Siracusa hanno deciso di non seguire le lezioni. Oggi hanno organizzato una protesta spontanea: con i cartelloni in mano sono scesi in piazza davanti alle sedi provvisorie dell’università.

All’origine del problema c’è la chiusura dell’ex caserma Abela, in Ortigia, la sede principale del corso di Architettura. Dalla scorsa primavera l’edificio è chiuso per completare i lavori di rigenerazione cominciati nei mesi precedenti. Erano interventi necessari, viste le condizioni della struttura.

A essere contestati, quindi, non sono i lavori, ma la mancanza di spazi adeguati in cui seguire i corsi mentre la sede è chiusa. Le sedi provvisorie, secondo gli studenti, non bastano a sostituire l’ex caserma Abela.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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