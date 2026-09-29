Siracusa, Ardita entra in Consiglio comunale: primo giorno tra emozione e ringraziamenti

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Video · Palazzo Vermexio

Nuovo ingresso tra i banchi del Consiglio comunale di Siracusa. In occasione della seduta dedicata al question time ha fatto il suo esordio Francesco Ardita, primo dei non eletti della lista Francesco Italia Sindaco, subentrato a Giuseppe Casella, che resta assessore della Giunta comunale.

Prima dell’avvio dei lavori l’Aula ha proceduto alla verifica dell’eventuale presenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del nuovo consigliere, passaggio necessario per la convalida dell’insediamento. Ardita entra quindi ufficialmente nel gruppo consiliare di riferimento del sindaco Francesco Italia, andando a occupare il seggio lasciato libero da Casella.

“È il mio primo giorno da consigliere comunale e l’emozione è davvero tanta – ha dichiarato Ardita -. Sono grato soprattutto a tutti i miei elettori e rivolgo un ringraziamento particolare a tutti i candidati della lista Francesco Italia Sindaco che hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo”.

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Nel suo primo intervento da consigliere, Ardita ha voluto ricordare anche il percorso che lo ha portato fino a Palazzo Vermexio. “Ringrazio il collega Giuseppe Casella che mi ha dato l’opportunità di entrare a far parte di questo Consiglio comunale – ha aggiunto – e ringrazio per questi quasi tre anni di servizio presso l’ufficio di gabinetto il sindaco Francesco Italia, il capo di gabinetto Giuseppe Gibilisco e il presidente del Libero Consorzio di Siracusa Michelangelo Giansiracusa”.

Dopo l’insediamento, il Consiglio comunale ha affrontato le dodici interrogazioni previste all’ordine del giorno nell’ambito della seduta di question time.