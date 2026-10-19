Siracusa, Aretusacque: nuove condotte per 675 metri, 155.000 euro di investimento

Attualità · SERVIZIO IDRICO

Aretusacque avvia l’ammodernamento e la riqualificazione delle infrastrutture idriche del territorio comunale di Siracusa. Entro il 1° dicembre 2026 inizieranno i lavori di sostituzione integrale della rete idrica attualmente esistente in Via Ispica e nei Ronchi adiacenti, un intervento atteso da anni dai residenti della zona e finalizzato a risolvere in maniera strutturale le criticità legate all’insufficiente erogazione del servizio.

L’opera prevede il completo rinnovamento delle condotte attualmente in esercizio, ormai obsolete e non più adeguate alle esigenze dell’area, oltre al rifacimento degli allacciamenti esistenti. La durata prevista dei lavori è di circa 60 giorni.

L’intervento si inserisce nel percorso di progressivo risanamento e potenziamento della rete idrica cittadina che Aretusacque porterà avanti attraverso investimenti mirati alla riduzione delle criticità infrastrutturali, al miglioramento della continuità del servizio, alla riduzione delle perdite e alla tutela della risorsa idrica.

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Per risolvere definitivamente le problematiche registrate nella zona, sarà realizzata una nuova derivazione dalla condotta in acciaio DN100 (diametro 100 millimetri) esistente in Via Modica, mediante la costruzione di un nuovo pozzetto di manovra. Da qui verrà posata una nuova tubazione in polietilene ad alta densità DN110 per circa 325 metri, fino all’incrocio con il IV Ronco IV . Nei quattro Ronchi saranno inoltre installate nuove condotte DN63 per circa 200 metri, mentre il rifacimento degli allacciamenti esistenti interesserà complessivamente circa 150 metri di rete.

L’investimento complessivo previsto per l’opera ammonta a 155.000 euro e consentirà di migliorare in maniera significativa il servizio a favore di 82 utenze e circa 450 residenti, garantendo maggiore affidabilità della rete, una migliore distribuzione della risorsa e una riduzione dei disagi che negli anni hanno interessato l’area.

Interventi come quello di Via Ispica rappresentano un tassello fondamentale del programma di rinnovamento delle infrastrutture idriche cittadine. L’obiettivo è affrontare e risolvere in modo concreto criticità storiche, attraverso opere che producano benefici duraturi per le comunità servite e contribuiscano alla costruzione di una rete più moderna, efficiente e resiliente.

Pur comprendendo i possibili disagi temporanei che un intervento di tale portata potrà comportare, Aretusacque chiede ai residenti di accompagnare con fiducia questa fase dei lavori.

Con questo intervento Aretusacque conferma il proprio impegno nel realizzare opere capaci di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini, trasformando le segnalazioni e le esigenze del territorio in azioni concrete e investimenti destinati a generare valore nel tempo.