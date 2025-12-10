Siracusa, Aretusacque: riunito il Consiglio di Gestione tra deleghe, sede operativa e aggiornamenti sul contenzioso Sogesid

Il Consiglio di Gestione di Aretusacque si é riunito ieri per la prima volta per affrontare una serie di punti strategici in vista della chiusura dell’anno. La seduta – che ha visto la presenza del Consiglio di Sorveglianza – ha permesso di fare il punto su temi operativi e organizzativi, ma anche su questioni che riguardano direttamente il futuro del servizio idrico nel territorio siracusano.

Tra gli argomenti esaminati, particolare attenzione è stata riservata alla definizione delle deleghe da attribuire al presidente del Consiglio di Gestione, un passaggio considerato essenziale per garantire una governance più fluida e funzionale allo sviluppo delle attività della società. È stata inoltre affrontata la questione relativa al logo aziendale e alla sua futura adozione in un’ottica di uniformità dell’immagine coordinata del gestore.

Nel corso della riunione è stata discussa anche l’ipotesi di utilizzare, come sede operativa di Aretusacque, uno degli uffici già impiegati da Siam in viale Santa Panagia.

Tra i punti più rilevanti trattati in seduta figurava l’aggiornamento sul ricorso presentato da Aretusacque e Acea Siracusa relativo al bando di gara pubblicato da Sogesid S.p.A. per conto del Commissario Straordinario Unico, con oggetto gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane nel Comune di Augusta.

Il contenzioso — attualmente al vaglio del Tar di Catania, che ha fissato la discussione nel merito per il 26 febbraio 2026 — riguarda la contestazione della lex specialis di gara (bando, disciplinare e capitolato), ritenuta non conforme alla disciplina di settore dalle società ricorrenti. Nel corso della riunione interna, sono stati illustrati agli organi societari gli sviluppi processuali e le attività in corso per la tutela degli interessi della società pubblica.