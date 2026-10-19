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Siracusa, armadio abbandonato in Ronco VI alla Graziella: segnalazione via Whatsapp
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«Armadio abbandonato in Ronco VI alla Graziella»un lettore, via WhatsApp
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