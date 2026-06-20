Ultime news

1 minuto di lettura
Carabinieri

Siracusa, arrestato per evasione e denunciato per ricettazione

Dai successivi controlli il ciclomotore è risultato essere provento di un furto commesso a Siracusa ed è stato restituito al legittimo proprietario

Una vettura dei Carabinieri

Dai successivi controlli il ciclomotore è risultato essere provento di un furto commesso a Siracusa ed è stato restituito al legittimo proprietario

1 minuto di lettura

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa, hanno arrestato in flagranza per evasione e denunciato in stato di libertà per ricettazione un 29enne, con precedenti per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato controllato dai Carabinieri mentre percorreva via Bulgaria alla guida di un ciclomotore mentre avrebbe dovuto essere a casa poiché sottoposto agli arresti domiciliari.

Dai successivi controlli il ciclomotore è risultato essere provento di un furto commesso a Siracusa ed è stato restituito al legittimo proprietario.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi