Siracusa, arrestato per evasione e denunciato per ricettazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa, hanno arrestato in flagranza per evasione e denunciato in stato di libertà per ricettazione un 29enne, con precedenti per reati contro il patrimonio.
L’uomo è stato controllato dai Carabinieri mentre percorreva via Bulgaria alla guida di un ciclomotore mentre avrebbe dovuto essere a casa poiché sottoposto agli arresti domiciliari.
Dai successivi controlli il ciclomotore è risultato essere provento di un furto commesso a Siracusa ed è stato restituito al legittimo proprietario.
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