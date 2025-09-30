Siracusa, arrestato un tifoso che aveva violato un Daspo sportivo e denunciati 7 ultras violenti

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla DIGOS di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 37 anni, già destinatario di un daspo sportivo. Il trentasettenne aveva eluso il provvedimento del Questore che lo allontanava dagli impianti sportivi e lo sottoponeva all’obbligo della firma presso gli Uffici di Polizia in concomitanza con gli incontri di calcio.

È opportuno ricordare che i destinatari di provvedimenti di allontanamento dai luoghi dove si tengono manifestazioni sportive, ove non si attenessero scrupolosamente alle prescrizioni di legge o eludessero fraudolentemente le misure, vengono denunciati e, come in questo caso, anche tratti in arresto e posti ai domiciliari.

Inoltre, come già comunicato il 24 settembre scorso, i sette daspati protagonisti di alcuni disordini all’interno dello stadio “De Simone” sono stati oggi anche denunciati per le intemperanze e le violenze commesse.