Siracusa, arriva l’Albero di Natale in piazza Duomo

Sono iniziate oggi le operazioni di montaggio dell’Albero di Natale in piazza Duomo, uno dei simboli più attesi delle festività natalizie a Siracusa. SiracusaNew pubblica le prime immagini delle fasi di allestimento, che come da tradizione avvengono solo dopo le celebrazioni di Santa Lucia.

La scelta di montare l’albero successivamente al 13 dicembre è legata a motivi di sicurezza: nel giorno della festa della Patrona, piazza Duomo è infatti gremita di fedeli e cittadini per l’uscita del simulacro di Santa Lucia, rendendo necessario mantenere lo spazio completamente libero.

Da domani l’albero sarà sotto gli occhi di tutti e, come ogni anno, si aprirà il dibattito tra i cittadini: piacerà o non piacerà?