Siracusa, arriva l’illuminazione pubblica in traversa Muragliamele: avviati i lavori

A Siracusa sono stati avviati i lavori per l’illuminazione pubblica in traversa Muragliamele.

“Esprimo grande soddisfazione per i lavori, avviati nei giorni scorsi, per la realizzazione, da parte del Comune di Siracusa, dell’impianto di illuminazione in traversa Muragliamele, zona residenziale a ridosso dell’ingresso autostradale sud, situata fuori dal perimetro urbano ma densamente abitata per tutto l’anno. – dichiara Andrea Buccheri, Consigliere comunale di Siracusa e Capogruppo “Francesco Italia Sindaco” – Questo intervento è stato possibile in quanto previsto in un apposito emendamento alla legge regionale del 30 gennaio 2025 n. 3, ad opera dell’on. Tiziano Spada. La realizzazione dell’opera è seguita con attenzione dall’assessore Andrea Firenze e dagli uffici del settore Transizione energetica nelle persone dell’ing. Patti, dell’arch. La Rosa, ing. Gianna, arch. Saccuta e arch. Grana, che ringrazio per la dedizione e attenzione verso l’intervento in questione. L’opera prevede la posa in opera di 15 pali di illuminazione in un tratto della suddetta strada. Mi preme precisare che l’intervento, ancorché parziale, sarà oggetto di un successivo ampliamento fondamentale per completare la restante parte della via, a garanzia della sicurezza. Questo intervento, sempre a salvaguardia di chi la percorre, segue quello relativo all’installazione dei dissuasori stradali che limitano la velocità”.

“Questo ulteriore ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione in una zona geograficamente periferica, ma con una importante densità di popolazione, va nella direzione di perseguire verso la ricucitura del tessuto territoriale cittadino, ricucitura che non può che avvenire se non attraverso la creazione e gli ampliamenti dei servizi essenziali. – dice Andrea Firenze, assessore alla Transizione energetica del Comune di Siracusa – Naturalmente, poi, ringrazio il mio capogruppo Andrea Buccheri, che è stato il protagonista dell’intervento in quanto, attraverso il suo esponente politico di riferimento, ha fortemente voluto, ed ottenuto, questa linea di finanziamento regionale che oggi ci ha consentito tutto questo. Si tratta di lavori parziali ma ci adopereremo per proseguire al più presto lungo il restante tratto stradale ancora sprovvisto di illuminazione”