Siracusa, arrivano 46 nuovi agenti: saranno impiegati nei controlli in città e provincia

Cronaca · Polizia di Stato

Nella mattinata di oggi, il Questore Aldo Fusco ha dato il benvenuto ai 46 nuovi agenti che rinforzeranno gli organici della Questura e dei Commissariati della provincia aretusea. I rinforzi, previsti nel piano di potenziamento pianificato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per espressa decisione del Questore, saranno interamente impiegati nei servizi di controllo del territorio nel capoluogo e nelle città della provincia sedi di Commissariato.

Nel suo discorso di benvenuto il Questore Aldo Fusco ha augurato ai giovani agenti un proficuo lavoro al servizio della comunità, confidando che, il loro entusiasmo possa fornire maggiore freschezza ed energia all’azione della Polizia di Stato in questa provincia.

Il Questore ha anche dato il benvenuto alla nuova vicedirigente della Squadra Mobile aretusea Margherita Malgioglio, Commissario Capo della Polizia di Stato.

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La dott.ssa Malgioglio è stata assunta in Polizia nel 1998 con il ruolo di agente ed ha ricoperto diversi incarichi avendo superato, nel corso della sua attività, il concorso da vicesovrintendente prima e da viceispettore poi. In questi ruoli ha prestato servizio al Commissariato della Polizia di Stato “Molo” ed all’Ufficio Stranieri della Questura di Palermo. In seguito, trasferita alla Questura di Catania, ha fatto parte dello staff del Gabinetto del Questore, per poi, dal 2015 al 2018, tornare ad occuparsi di cittadini stranieri, specialmente durante gli anni più critici dell’emergenza legata al fenomeno degli arrivi irregolari di migranti.

Nel 2018 ha superato il concorso per funzionari della Polizia di Stato seguendo il corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia. Assegnata alla Questura di Verona, ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione e, successivamente, alla Questura del Verbano Cusio Ossola, ha ricoperto gli incarichi di Dirigente della Squadra Mobile e dell’U.P.G.S.P.

Il Questore Aldo Fusco, nel dare il benvenuto al Commissario Capo Margherita Malgioglio, le ha augurato buon lavoro, in seno all’importante Ufficio investigativo della Questura.