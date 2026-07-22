Siracusa, arrivano due nuove rotatorie sperimentali in viale Scala Greca

Attualità · Viabilità

Scatta da questa sera la nuova rivoluzione della viabilità nella zona nord di Siracusa. Nella notte entrerà infatti in funzione la fase sperimentale di due nuove rotatorie lungo viale Scala Greca, agli incroci con le vie Lentini e Noto e con via Avola. L’obiettivo è rendere più fluida e sicura la circolazione in uno dei principali snodi del traffico cittadino, in attesa di valutarne l’eventuale realizzazione.

Con due ordinanze dirigenziali firmate dal Settore Mobilità e Trasporti, il Comune ha disposto la realizzazione in via sperimentale di due nuove rotatorie lungo viale Scala Greca, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione della segnaletica stradale.

La prima interesserà l’intersezione tra viale Scala Greca e le vie Lentini e Noto, mentre la seconda sarà realizzata all’incrocio con via Avola. Secondo quanto riportato nelle ordinanze, la scelta della soluzione a rotatoria punta a migliorare la fluidità della circolazione, aumentare la sicurezza stradale e moderare la velocità dei veicoli. Prima dell’eventuale realizzazione definitiva è stato previsto un periodo di sperimentazione per verificare il funzionamento delle nuove intersezioni ed eventualmente apportare correttivi.

Le rotatorie saranno realizzate con opere provvisionali: rete in plastica ad alta visibilità sostenuta da paletti in ferro, aiuole spartitraffico e la necessaria segnaletica orizzontale e verticale. La circolazione all’interno delle due rotatorie avverrà in senso antiorario, con precedenza ai veicoli già immessi nell’anello.

L’installazione delle strutture è prevista questa notte. Da mezzanotte alle 6 del 23 luglio sarà disposto il restringimento della carreggiata nelle due intersezioni per consentire il posizionamento della segnaletica e delle opere provvisionali. Per tutta la durata della fase sperimentale gli impianti semaforici resteranno in modalità lampeggiante.

Le ordinanze affidano alla ditta esecutrice il compito di installare e mantenere efficiente la segnaletica, garantire il passaggio in sicurezza dei pedoni e la continuità della circolazione veicolare, oltre a mantenere l’area di cantiere libera da polveri e detriti.