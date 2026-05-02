Siracusa, Articolo 9: “no l’abbattimento indiscriminato degli alberi nelle autostrade siciliane”

Fabio Granata e Daniele Tranchida, in rappresentanza della Associazione Articolo 9, denunciano che “nessuna richiesta autorizzativa è stata presentata dal CAS in merito agli abbattimenti indiscriminati degli alberi nelle autostrade siciliane. Nessuna verifica quindi delle condizioni ambientali e paesaggistiche richieste dalle rigorose normative esistenti e nessuna autorizzazione e benestare obbligatorio per legge.

In particolare, secondo l’Ispettorato di Catania della Forestale (protocollo 39371 del 24/04/2026, inviato a Legambiente, Italia Nostra e WWF) a firma dott Dario Montana si sostiene che per quanto riguarda il territorio di Calatabiano attraversato dall’autostrada non risultano domande presentate dal CAS in merito al taglio di alberi.

Parimenti, dal portale del CAS non risulta alcuna autorizzazione VINCA per le aree ricadenti in zone Natura 2000.

Sollecitiamo quindi l’immediato intervento dell’ Assessorato regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti nella persona dell’Assessore Alessandro Arico’ oltre che all’Assessorato ai Beni Culturali e a quello all’Ambiente, per quelle che sembrano gravi inadempienze e ingenti danni ambientali da parte dei vertici del CAS.

Gli Alberi rappresentano un patrimonio paesaggistico e ambientale prezioso e vanno difesi e tutelati, cosi come prevedono le normative ambientali e culturali”