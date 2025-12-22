Siracusa, ASD CKS 2000 ancora protagonista al Gran Prix Tournament di Messina

Ottimi risultati per la ASD CKS 2000, che conquista nuovamente il podio al Gran Prix Tournament svoltosi domenica 21 dicembre al PalaRescifina di Messina. La società Siracusana si è distinta nelle competizioni di kumite, affrontate con grande tecnica, determinazione e maturità agonistica.

A salire sul podio sono stati Simone Patricola nella categoria Cadetti -63 kg, che ha conquistato un prestigioso terzo posto, Gabriele Pocchi, nella categoria -78 kg, anch’egli sul terzo gradino del podio ed Alessio Garofalo, nella categoria Esordienti -48 kg, autore di una prova impeccabile che gli è valsa il primo posto

Grande la soddisfazione del maestro Enzo Cilio, che ha elogiato la prestazione dei suoi atleti per la qualità tecnica espressa sul tatami e per l’atteggiamento dimostrato durante tutti gli incontri. Un risultato che conferma ancora una volta il valore del lavoro svolto dalla ASD CKS 2000, capace di crescere giovani atleti e di affermarsi con continuità nelle competizioni.