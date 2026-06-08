Siracusa, ASD ClaRy Dance protagonista alla Coppa Italia FIDESM: finali e piazzamenti di prestigio per le giovani atlete

L’ASD ClaRy Dance è stata ancora una volta protagonista nella tappa finale della Coppa Italia della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali (FIDESM), appuntamento che ha rappresentato il coronamento di una stagione ricca di soddisfazioni e successi.

La competizione ha regalato un’ultima importante gratificazione ai tecnici Riccardo Aliffi e Claudia Arnone, grazie agli ottimi risultati ottenuti dalle giovani atlete del settore agonistico nella disciplina Latin Style Solo, classe C.

Tra le protagoniste della manifestazione, Sophie Pulino ha conquistato quattro finali, ottenendo il 6° posto nel samba, il 5° nel cha cha cha, il 3° nella rumba e il 5° nel jive.

Ottimo anche il percorso di Chiara Lombardo, anch’essa qualificata per quattro finali, chiuse con il 5° posto nel samba, nel cha cha cha, nella rumba e nel jive.

Giada Benintende ha sfiorato la finale in tre discipline, riuscendo infine a conquistare il 6° posto nel samba, mentre Alessandra Latina ha concluso la competizione con un positivo 7° posto.

“Tutte e quattro le ragazze hanno avuto modo di confrontarsi con atlete provenienti da diverse regioni d’Italia e sono riuscite a concludere la loro stagione agonistica portando in pista il lavoro di un intero anno di preparazione”, afferma il maestro Riccardo Aliffi.

Soddisfazione anche nelle parole della maestra Claudia Arnone: “È sempre emozionante vedere in pista il frutto del proprio lavoro. Le nostre ragazze non hanno mai mollato e ad ogni gara hanno dimostrato di essere tra le migliori. Questo ci conferma che la strada intrapresa insieme è quella giusta e che la sinergia tra maestri e allievi funziona”

La stagione, però, non è ancora conclusa. “Adesso testa e cuore al 15° Galà di fine anno, in programma il 20 giugno a Città della Notte, che si preannuncia un grande successo essendo già quasi sold out. Poi ci aspetta l’ultimo grande appuntamento: i Campionati Italiani FIDESM, in programma a Rimini dal 3 al 10 luglio, dove speriamo di continuare a vivere nuove emozioni e nuove soddisfazioni”, concludono i due tecnici.