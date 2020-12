Siracusa, asili nido. Mangiafico: “Sei proposte per potenziare il servizio”

Il servizio degli asili nido rappresenta per un’Amministrazione comunale una delle prove principali dell’attenzione verso le famiglie e i più piccoli della comunità, dell’idea di futuro di una classe dirigente.

“Per questa ragione, – spiega Michele Mangiafico, ex vicepresidente del Consiglio comunale, tornando sulla vicenda già sollevata tre mesi fa – si tratta di una delle questioni che monitoriamo costantemente affinché l’Amministrazione che in questo momento governa la città offra il migliore dei servizi possibili e, anzitutto, rispetti “progressivamente” quanto previsto dall’ultima gara d’appalto. Il termine “progressivamente” è utilizzato non a caso, in quanto – com’è noto – lo stato attuale del servizio non rispecchia quanto previsto dalla gara, per cui è necessario fare il punto della situazione con l’opinione pubblica e stimolare l’Amministrazione comunale al rispetto delle condizioni di gara come in una sorta di “patto con la città”.

Alla data del primo dicembre 2020 risultano aperti solo quattro asili su sette. Nel dettaglio: a) la struttura di via Regia Corte (il nome dell’asilo è “Baby Smile”); b) la struttura di via Mazzanti (il nome dell’asilo è “Arcobaleno”); c) la struttura del Tribunale ha aperto da fine ottobre e il servizio è affidato alla cooperativa “Vitasì”; d) la struttura di via Luigi Cassia (il nome dell’asilo è “Qui, Quo, Qua”) ha aperto da fine ottobre e il servizio è affidato alla cooperativa “Vitasì”; e) la struttura di via Servi di Maria (il nome dell’asilo è “Paperotti”) deve ancora aprire e il servizio è affidato alla cooperativa “Nasce un sorriso”; f) la struttura di via Alessandro Specchi (il nome dell’asilo è “ZeroTre”) ha aperto da fine novembre; g) la struttura di via Basilicata (il nome dell’asilo è “Celentano”) ha aperto da fine novembre, mettendo in campo solo una parte del personale in forza al momento della gara a diciotto ore e il servizio è affidato alla cooperativa “Amantea”.

“La maggior parte degli operatori non è ancora operativo al pieno del monte ore previsto o si trova ancora a casa, né risulta che il servizio sia effettuato nel pomeriggio, né che sia stato inserito nei contratti anche il mese di luglio, né che i contratti siano stati proposti a tempo indeterminato” – spiega Mangiafico, il quale lancia sei proposte per potenziare il servizio. Di seguito le proposte: