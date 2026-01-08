Siracusa, asilo nido “Celentano”: in arrivo 50.000 euro per la riqualificazione e la sicurezza

Il consigliere comunale Ciccio Vaccaro, consigliere comunale di “Insieme”, annuncia l’ottenimento di un importante finanziamento destinato al miglioramento delle strutture scolastiche cittadine. Nello specifico, sono stati stanziati 50.000,00 euro per interventi urgenti e necessari presso l’Asilo nido comunale “Celentano” di Via Basilicata.

Si tratta di un risultato che punta dritto al cuore della qualità della vita dei più piccoli e alla tranquillità delle loro famiglie. Il finanziamento permetterà di realizzare un intervento di restyling e messa in sicurezza completo, andando a risolvere criticità strutturali e a migliorare il comfort abitativo della scuola.

Nel dettaglio, il piano dei lavori prevede il ripristino dei cornicioni ammalorati per garantire l’incolumità di chi frequenta la struttura, la sostituzione degli infissi ormai vetusti con serramenti moderni e performanti, l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento alle normative vigenti, per assicurare ambienti caldi e salubri ai bambini e la riqualificazione del giardino con l’installazione di nuovi giochi, restituendo ai bimbi un’area verde sicura e stimolante.

“Investire sull’edilizia scolastica, e in particolare sugli asili nido, significa investire sul futuro della nostra Siracusa – dichiara il consigliere Ciccio Vaccaro -. Con questi 50.000 euro non stiamo solo riparando un edificio, stiamo garantendo ai nostri figli un luogo più sicuro, più caldo e più bello dove crescere e giocare. Desidero ringraziare il Sindaco e tutti i colleghi consiglieri per la sensibilità dimostrata e per il lavoro svolto in sinergia. Questo finanziamento è la prova che, quando l’obiettivo è il bene comune e la tutela dei bambini, non possono e non devono esistere barriere ideologiche o differenze di posizione politica. Di fronte alle esigenze dei più piccoli, la politica ha il dovere di essere unita e di dare risposte concrete. Oggi, insieme, abbiamo dato una bella risposta alla città”.