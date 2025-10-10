Ultime news

Siracusa, Asp e zona industriale. Gennuso a Cannata: “sanità e ambiente non si strumentalizzano”

"Invitiamo Cannata a non alimentare allarmismi e a mantenere un approccio più costruttivo e informato: i cittadini meritano chiarezza, non polemiche"

“Le dichiarazioni dell’On. Luca Cannata sulla presunta inerzia dell’ASP di Siracusa rispetto alla zona industriale rappresentano un esempio di polemica infondata e dannosa per il territorio. È bene ricordare che lo stesso On. Cannata ha inviato una richiesta di chiarimenti all’Azienda sanitaria a luglio 2025, ricevendo una risposta formale e circostanziata poco dopo. Non ci risulta che si sia più occupato della situazione, mentre l’ASP ha continuato a lavorare con serietà, coordinandosi con Prefettura, Sindaci e ARPA ed informando l’Assessorato regionale della Salute”. Lo dichiara Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia.

“Tutte le attività svolte, campionamenti, monitoraggi ambientali e azioni di prevenzione sanitaria, sono state rendicontate ai primi di ottobre all’Assessorato, in modo trasparente e documentato. Sostenere oggi che l’ASP non abbia agito significa ignorare i fatti o, peggio, travisarli per fini politici – sottolinea Gennuso -. L’On. Cannata, prima di lanciare accuse e chiedere ispezioni, dovrebbe informarsi sulle procedure messe in atto e sui fatti concreti e dovrebbe rispettare il lavoro di chi ogni giorno garantisce la salute pubblica in condizioni difficili. Le istituzioni non si difendono con i proclami ma con il rigore e la competenza: due elementi che l’ASP di Siracusa ha dimostrato di avere, e che dovrebbero essere riconosciuti anche da chi, per ruolo parlamentare, dovrebbe contribuire a costruire fiducia verso le istruzioni e non seminare panico e sfiducia. Noi non possiamo che confermare piena fiducia nell’operato dell’Azienda Sanitaria e della sua Direzione Generale, che hanno agito con tempestività e responsabilità, mantenendo costante interlocuzione con la Regione e con gli enti di controllo. Invitiamo pertanto l’On. Cannata a non alimentare allarmismi e a mantenere un approccio più costruttivo e informato: i cittadini meritano chiarezza, non polemiche”.


