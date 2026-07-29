Siracusa, assegnate le deleghe alla segreteria cittadina del Partito democratico

Politica · Assemblea comunale

Si è tenuta ieri l’Assemblea dell’Unione Comunale di Siracusa, durante la quale la segretaria cittadina, Matilde Di Giovanni, ha comunicato la composizione della segreteria, specificando le rispettive deleghe.

Arianna Ambrogio avrà la delega urbanistica e infrastrutture; Davide Bruno rapporti con le istituzioni, i sindacati e il mondo del lavoro; Salvo Consiglio rapporti finanziari e cassa; Marilena Crucitti cultura, scuola, povertà educativa e politiche giovanili; Floriana Greco, coordinatrice di segreteria, avrà la delega parità di genere e comunicazione; Valerio Greco responsabile di organizzazione; Raﬀaele Gurrieri delega terzo settore e diritti umani; Igor Previtera ambiente, associazionismo territoriale, piccole imprese, commercio e artigianato; Alberto Restuccia sanità, mobilità e trasporti;

Francesco Sgarlata, vicesegretario, avrà la delega piano casa e povertà abitativa. È prevista inoltre la costituzione di un osservatorio del Terzo Settore e di un gruppo di lavoro Progetto della Città, coordinato da Salvo Adorno.