Siracusa, assessori senza deleghe e con lo stipendio: Cavallaro e Barbone attaccano Italia

SiracusaNews TV

Video · Consiglio comunale

Quattro assessori nominati ma ancora senza deleghe, mentre si avvicina la mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia, prevista per il 18 novembre. La situazione della giunta comunale di Siracusa finisce al centro delle critiche dei consiglieri Paolo Cavallaro, di Fratelli d’Italia, e Alessandra Barbone di Forza Italia, che contestano la mancata assegnazione delle competenze e sollevano interrogativi sui costi della politica.

Secondo Cavallaro, gli assessori sarebbero stati nominati esclusivamente per consentire l’insediamento e il funzionamento della giunta, senza però attribuire loro specifiche responsabilità politiche. “Gli assessori sono tutti senza delega – sottolinea Cavallaro – e in questo momento non possono svolgere il loro ruolo politico nei settori che verranno loro assegnati. Stiamo aspettando, e chissà se dovremo attendere fino al 18 novembre, giorno della mozione di sfiducia, che il sindaco attribuisca le deleghe a questi quattro assessori”.

Il consigliere di Fratelli d’Italia ipotizza che il rinvio possa essere legato agli equilibri politici in vista del voto sulla sfiducia. “I problemi restano fermi, nessuno li risolve – aggiunge – mentre le deleghe probabilmente non vengono assegnate per lasciare spazi di trattativa con chi potrebbe tornare a sostenere l’amministrazione Italia”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Sulla vicenda interviene anche la collega di F.I. Alessandra Barbone, che in una nota pone l’accento sulla trasparenza e sui compensi percepiti dagli assessori.“Non riesco a comprendere per quale motivo, ancora oggi, l’amministrazione comunale continui a peccare in termini di trasparenza – afferma -. Assistiamo alla nomina di assessori privi di delega che, pur percependo regolarmente compensi pubblici di 7.176 euro lordi al mese, si limitano a votare gli atti in giunta, senza un portafoglio di competenze operative”.

Viene quindi sollevata una questione di opportunità politica ed etica, chiedendo maggiore chiarezza sull’utilizzo delle risorse pubbliche: “Mi chiedo se tutto ciò sia eticamente corretto nei confronti dei cittadini che ogni mattina si alzano presto per andare a lavorare in cambio di uno stipendio – conclude -. L’amministrazione dovrebbe dare il buon esempio, soprattutto quando si invocano trasparenza e rispetto delle risorse pubbliche. La cittadinanza merita risposte chiare e un governo locale che giustifichi ogni singolo euro speso per i costi della politica”.