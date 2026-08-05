Siracusa, associazioni e Comune a confronto sulle barriere architettoniche

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Un confronto sulle principali criticità che interessano l’accessibilità urbana e l’inclusione delle persone con disabilità, con l’impegno a proseguire il dialogo attraverso un tavolo tecnico che dovrebbe essere convocato a settembre. È questo l’esito dell’incontro che si è svolto l’altro ieri, lunedì 3 agosto, a Palazzo Vermexio tra rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle associazioni impegnate sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Alla riunione hanno partecipato, per il Comune, il capo di gabinetto Giuseppe Gibilisco, mentre le associazioni erano rappresentate da Vincenzo Tomasello, presidente del Comitato Abas per l’abbattimento delle barriere architettoniche di Siracusa, e da Luca Lo Monaco, responsabile del Dipartimento Equità sociale di Fratelli d’Italia.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate diverse criticità che, secondo i rappresentanti delle associazioni, continuano a limitare la piena fruibilità della città da parte delle persone con disabilità. Tra i temi affrontati figurano le nuove opere pubbliche e gli interventi di rigenerazione urbana, ritenuti non sempre conformi alla normativa sull’accessibilità.

Tra le segnalazioni anche la carenza dell’illuminazione pubblica in alcune aree della Borgata Santa Lucia, la presenza di attraversamenti pedonali scoloriti o poco visibili in diversi quartieri cittadini e le difficoltà riscontrate nell’utilizzo di alcuni marciapiedi, spesso giudicati troppo stretti o occupati da pali, mastelli e altri ostacoli.

Nel documento viene inoltre evidenziato come l’impiego della stessa pavimentazione in pietra sia per i marciapiedi sia per gli scivoli possa creare difficoltà di orientamento alle persone con disabilità visiva. Tra le problematiche segnalate anche la presenza di dehors che, in alcune zone della città, ridurrebbero gli spazi disponibili per il passaggio dei pedoni.

Le associazioni hanno poi ribadito la richiesta di procedere alla nomina del Garante della disabilità e di dare piena attuazione al Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), individuando le necessarie risorse economiche.

Proprio per approfondire questi temi, al termine dell’incontro è stata condivisa la volontà di avviare un tavolo tecnico nel mese di settembre. Nella nota diffusa al termine della riunione, Vincenzo Tomasello e Luca Lo Monaco hanno infine ringraziato l’amministrazione comunale, e in particolare il capo di gabinetto Giuseppe Gibilisco, “per la disponibilità dimostrata su una tematica così importante“, auspicando che al confronto possano seguire interventi concreti.